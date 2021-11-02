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7,5 мільйона українців щеплені обома дозами ковід-вакцини

Вівторок, 2 листопада 2021, 08:26
7,5 мільйона українців щеплені обома дозами ковід-вакцини
Фото Львівської міськради з city-adm.lviv.ua

1 листопада в Україні проти Covid-19 щепили 273 307 людей, із них першу дозу вакцини отримали 207 877 людей, другу дозу – 65 430 людей.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії зроблено 17 968 898 щеплень, щеплено 10 453 652 людини.

Одну дозу вакцини отримали 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

По вакцинах розподіл такий: Ковішелдом щеплено усього 487 187, Астразенекою – 1 353 333, Короноваком – 3 134 051, Комірнаті (Pfizer) – 4 356 359, Модерною – 1 102 042, вакциною Янссен – 20 680.

1 листопада українцям вкололи: Короновак – 120 892, Комірнаті – 130 892, Астразенека – 21 523.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяепідеміяCovid-2019медицина
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