7,5 мільйона українців щеплені обома дозами ковід-вакцини

1 листопада в Україні проти Covid-19 щепили 273 307 людей, із них першу дозу вакцини отримали 207 877 людей, другу дозу – 65 430 людей.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії зроблено 17 968 898 щеплень, щеплено 10 453 652 людини.

Одну дозу вакцини отримали 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

По вакцинах розподіл такий: Ковішелдом щеплено усього 487 187, Астразенекою – 1 353 333, Короноваком – 3 134 051, Комірнаті (Pfizer) – 4 356 359, Модерною – 1 102 042, вакциною Янссен – 20 680.

1 листопада українцям вкололи: Короновак – 120 892, Комірнаті – 130 892, Астразенека – 21 523.