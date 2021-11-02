7,5 миллиона украинцев привиты обеими дозами ковид-вакцины

1 ноября в Украине против Covid-19 привили 273 307 человек, из них первую дозу вакцины получили 207 877 человек, вторую дозу – 65 430 человек.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: С начала вакцинальной кампании сделано 17 968 ​​898 прививок, привито 10 453 652 человека.

Одну дозу вакцины получили 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

По вакцинам распределение такое: Ковишелдом привито всего 487 187, Астразенекой – 1 353 333, Короноваком – 3 134 051, Коммернати (Pfizer) – 4 356 359, Модерной – 1 102 046, вакциной Янссен – 20 680.

1 ноября украинцам укололи: Короновак – 120 892, Комирнати – 130 892, Астразенека – 21 523.