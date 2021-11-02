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У Медведчука закінчився домашній арешт у першій справі – прокурори просять зобов'язань

Вівторок, 2 листопада 2021, 09:39
У Медведчука закінчився домашній арешт у першій справі – прокурори просять зобов'язань
Віктор Медведчук у суді, фото Getty Images

2 листопада Печерський райсуд Києва розгляне клопотання прокурорів про особисті зобов’язання для народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука у справі про держзраду і розграбування національних ресурсів у Чорному морі.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Telegram

Дослівно: "Прокурори Офісу генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей народному депутатові України.

Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим. 

Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів".

Деталі: Серед обов’язків, які проситимуть покласти на підозрюваного парламентаря прокурори:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Медведчук наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні – за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності щодо постачання вугілля з ОРДЛО.

Передісторія:

  • Нардепу від партії "Опозиційна платформа – За життя" й куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: у державній зраді Україні, пов'язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупантами Криму, та у держзраді, пов'язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ОРДЛО).  
  • 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала Медведчуку підозру у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • За цією справою Медведчука відправили під домашній арешт. На затримання його поплічника нардепа Тараса Козака Служба безпеки України отримала дозвіл суду.
  • 8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.
  • 12 жовтня суд відправ Медведчука під домашній арешт у другій справі, хоча обвинувачення клопотало про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Прокуратура планує оскаржувати це рішення. 

Українська правда

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Теми: МедведчукОфіс генпрокурорасуд
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