У Путина прокомментировали данные о возможном нападении на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину – он "не исключает попытки провокаций".

Источник: ТАСС

Детали: РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. По данным украинских разведчиков, Москва готовится атаковать до конца января-начала февраля по разным направлениям.

Разведка США перед этим также заявила о планах России развернуть военные действия против Украины.

У Владимира Путина назвали публикацию этой информации "истерикой", обвинили в сложившейся ситуации США.

Кроме того, Песков заявил, что "нельзя исключать" возможные провокации, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину. О каких именно провокациях речь, он не уточнил.

Прямая речь Пескова: "Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют (Москву - УП) в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично".

Больше деталей: Отдельно пресс-секретарь Путина озвучил угрозу, что попытки силовой деоккупации ОРДЛО будут иметь "самые серьезные последствия".

Прямая речь: "Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы (речь об оккупации российскими гибридными войсками части Донбасса - УП). Добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше".

Напомним: