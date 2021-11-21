У Путина прокомментировали данные о возможном нападении на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину – он "не исключает попытки провокаций".
Источник: ТАСС
Детали: РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. По данным украинских разведчиков, Москва готовится атаковать до конца января-начала февраля по разным направлениям.
Разведка США перед этим также заявила о планах России развернуть военные действия против Украины.
У Владимира Путина назвали публикацию этой информации "истерикой", обвинили в сложившейся ситуации США.
Кроме того, Песков заявил, что "нельзя исключать" возможные провокации, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину. О каких именно провокациях речь, он не уточнил.
Прямая речь Пескова: "Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют (Москву - УП) в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично".
Больше деталей: Отдельно пресс-секретарь Путина озвучил угрозу, что попытки силовой деоккупации ОРДЛО будут иметь "самые серьезные последствия".
Прямая речь: "Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы (речь об оккупации российскими гибридными войсками части Донбасса - УП). Добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше".
Напомним:
- Патрульные катера Island из США для усиления Военно-морских сил Украины приближаются к Черному морю.
- Украина, которая стремится в НАТО, получила большую партию американских боеприпасов и противотанковые ракеты Javelin, что вызвало негативную реакцию Кремля.
- В то же время Москва признала, что уже никак не сможет помешать сближению Украины с Североатлантическим Альянсом.