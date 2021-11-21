У Радбезі РФ заявили про ризик провокацій з боку України на кримському напрямку

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Гребенкін заявив про зростання ризику провокацій з боку України на кримському напрямку та щодо економічних об'єктів Росії в Азовському та Чорному морях.

Джерело: Гребенкін в інтерв'ю "Російській газеті" – офіційному друкованому органу уряду РФ

Пряма мова: "В результаті державного перевороту владу в Україні вже котрий рік утримують люди, які сповідують радикальний націоналізм, русофобію і безпідставно оголосили з власних кон'юнктурних міркувань нашу країну "агресором". Цей фактор, безумовно, дуже негативно впливає на оперативну обстановку на російсько- українській ділянці державного кордону.

Так, останнім часом зросли ризики проведення українськими спецслужбами та радикальними організаціями провокацій на кримському напрямку та щодо об'єктів морської економічної діяльності та транспортних переходів в Азовському та Чорному морях".

Деталі: Заступник секретаря Ради безпеки РФ також заявив, що на кордоні з Україною відзначається зростання транскордонної злочинності, пов'язаної з організацією каналів незаконного переміщення зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також контрабандою наркотиків, товарів, вантажів та паливно-мастильних матеріалів.

"Продовжується деструктивна діяльність української влади з вчинення негативного інформаційного впливу на російських громадян, які проживають у Республіці Крим та інших прикордонних регіонах Росії. Це відбувається в тому числі шляхом поширення через різні медійні ресурси спотворених та недостовірних відомостей про зовнішню та внутрішню політику нашої країни", – стверджує Гребенкін.

Що передувало: Раніше в неділю речник президента РФ Дмітрій Пєсков, реагуючи на інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення в Україну, також заявив, що "не виключає спроб провокацій".

Чому це важливо: РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".

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