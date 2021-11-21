Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Радбезі РФ заявили про ризик провокацій з боку України на кримському напрямку

Неділя, 21 листопада 2021, 17:17
фото Радбезу РФ

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Гребенкін заявив про зростання ризику провокацій з боку України на кримському напрямку та щодо економічних об'єктів Росії в Азовському та Чорному морях.

Джерело: Гребенкін в інтерв'ю "Російській газеті" – офіційному друкованому органу уряду РФ

Пряма мова: "В результаті державного перевороту владу в Україні вже котрий рік утримують люди, які сповідують радикальний націоналізм, русофобію і безпідставно оголосили з власних кон'юнктурних міркувань нашу країну "агресором". Цей фактор, безумовно, дуже негативно впливає на оперативну обстановку на російсько- українській ділянці державного кордону.

Так, останнім часом зросли ризики проведення українськими спецслужбами та радикальними організаціями провокацій на кримському напрямку та щодо об'єктів морської економічної діяльності та транспортних переходів в Азовському та Чорному морях".

Деталі: Заступник секретаря Ради безпеки РФ також заявив, що на кордоні з Україною відзначається зростання транскордонної злочинності, пов'язаної з організацією каналів незаконного переміщення зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також контрабандою наркотиків, товарів, вантажів та паливно-мастильних матеріалів.

"Продовжується деструктивна діяльність української влади з вчинення негативного інформаційного впливу на російських громадян, які проживають у Республіці Крим та інших прикордонних регіонах Росії. Це відбувається в тому числі шляхом поширення через різні медійні ресурси спотворених та недостовірних відомостей про зовнішню та внутрішню політику нашої країни", – стверджує Гребенкін.

Що передувало: Раніше в неділю речник президента РФ Дмітрій Пєсков, реагуючи на інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення в Україну, також заявив, що "не виключає спроб провокацій".

Чому це важливо: РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".

Передісторія:

  • Розвідка Сполучених Штатів попередила союзників, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б могли стримати Росію в її планах розгортання військових дій проти України.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков очікує на підтримку США перед лицем загрози агресії з боку Росії та сподівається, що Захід зробить надто високою для Росії ціну агресії проти України.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого.

Українська правда
Теми: РосіякордонКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоКива живе у незадекларованому маєтку під Києвом за 21 мільйон – ЗМІ

Новини 22 листопада: можливий наступ РФ, катери для ЗСУ в Чорному морі

13 квартир у Києві, будинки, дача: Шахова підозрюють у недекларуванні 60 млн – джерела

В Україні Януковичу нагадали, що 13 років тюрми самі себе не відсидять

Лукашенко обіцяє сісти за стіл перемовин із Тихановською, якщо Путін зробить те ж із Навальним

Патрульні масово звільняються у Харкові – у місті нестача екіпажів

Усі новини...
Росія
Шмигаль про російські війська: Ситуація напружена, але ознак наступу не бачимо
Шмигаль хоче продовжити транзитний контракт з Газпромом на 15 років
У РФ відповіли на докори за випробування зброї в космосі
Останні новини
23:25
Мокрий сніг та дощі очікують в Україні цього тижня
22:53
З початку року до Німеччини з Білорусі в’їхали понад 10 тисяч нелегалів
22:31
Бойовики просять Путіна, аби росіяни могли офіційно "служити" в ОРДЛО – розвідка
22:04
Новини економіки: Казахстан надсилає вугілля Україні морем, Маск переніс запуск українського супутника
21:56
"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу
21:38
фото, відеоКива живе у незадекларованому маєтку під Києвом за 21 мільйон – ЗМІ
21:21
Фонд держмайна зірвав план надходжень від приватизації – Шмигаль
21:12
Новини 22 листопада: можливий наступ РФ, катери для ЗСУ в Чорному морі
20:53
Курс гривні до долара продовжує знижуватися
20:35
У президента Болгарії роз'яснили його позицію щодо окупованого Криму
Усі новини...