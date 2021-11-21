В Совбезе РФ заявили о риске провокаций со стороны Украины на крымском направлении

Замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о возрастании риска провокаций со стороны Украины на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях.

Источник: Гребенкин в интервью "Российской газете" – официальному печатному органу правительства РФ

Прямая речь: "В результате государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну "агрессором". Данный фактор, безусловно, оказывает крайне негативное влияние на оперативную обстановку на российско-украинском участке государственной границы.

Так, в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях".

Детали: Замсекретаря Совбеза РФ также заявил, что на границе с Украиной отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов.

"Продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России. Это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны", - утверждает Гребенкин.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину, также заявил, что "не исключает попытки провокаций".

Почему это важно: РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России… Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".

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