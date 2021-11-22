Ще одного юного програміста викрили за розробку фейкової “Дії”
Правоохоронці викрили 15-річного підлітка, який створив фейкову "Дію".
Джерело: facebook Миколаївської обласної прокуратури, повідомлення поліції Миколаївської області
Дослівно: "За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва припинено протиправну діяльність 15-річного жителя міста Миколаєва за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч.1 ст.361 КК України).
За даними слідства, юнак за гроші надавав доступ до сайту, що повторює за дизайном додаток "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covіd-сертифікатів".
Деталі: У поліції стверджують, що в додатку можна було змінити свій вік та додати будь-яке фото. Крім того, людина могла створити як паспорт у вигляді ID-картки, так і сертифікат про вакцинацію.
За версією слідчих, порушник встановив ціни від 250 до 650 гривень за свої послуги. Після оплати підліток надсилав архів з програмним забезпеченням, і клієнт встановлював фейковий додаток собі на смартфон.
До того ж, за повідомленням прокурорів, кошти перераховували на електронний гаманець розробника додатка в російському платіжному сервісі.
Під час обшуків правоохоронці знайшли вихідні файли додатку, листування з клієнтами та квитанції про підтвердження оплати.
Юнаку загрожує 3 роки позбавлення волі.
Правоохоронці наразі блокують доступ до додатку та працюють над притягненням до відповідальності покупців сервісу.
Передісторія:
- 27 жовтня поліцейські викрили 21-річного програміста за розробку фейкового додатка, що повністю копіював зовнішній вигляд та функції "Дії".
- Наступного дня молодому шахраєві запропонували пройти неоплачуване стажування в Міністерстві цифрової трансформації, поки в суді триває розгляд щодо його покарання. Міністр Михайло Федорів запропонував "використати" знання та вміння молодого програміста на користь суспільства.
- За два дні до цього, 25 жовтня, правоохоронці викрили шахраїв за розробку фейкової "Дії". У їхньому додатку можна було редагувати власний вік, ім’я та дані сертифікату про вакцинацію.
- В інтерв’ю "Українській правді", Федорів запевнив, що хакери не можуть знайти вразливості в системі захисту "Дії", а натомість роблять власні застосунки, що ззовні повністю відтворюють дизайн та функціонал державного додатка.