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Ще одного юного програміста викрили за розробку фейкової “Дії”

Понеділок, 22 листопада 2021, 12:51
Ще одного юного програміста викрили за розробку фейкової “Дії”
Фото: поліція Миколаївської області

Правоохоронці викрили 15-річного підлітка, який створив фейкову "Дію".

Джерело: facebook Миколаївської обласної прокуратури, повідомлення поліції Миколаївської області

Дослівно: "За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва припинено протиправну діяльність 15-річного жителя міста Миколаєва за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч.1 ст.361 КК України).

За даними слідства, юнак за гроші надавав доступ до сайту, що повторює за дизайном додаток "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covіd-сертифікатів".

Деталі: У поліції стверджують, що в додатку можна було змінити свій вік та додати будь-яке фото. Крім того, людина могла створити як паспорт у вигляді ID-картки, так і сертифікат про вакцинацію.

За версією слідчих, порушник встановив ціни від 250 до 650 гривень за свої послуги. Після оплати підліток надсилав архів з програмним забезпеченням, і клієнт встановлював фейковий додаток собі на смартфон.

До того ж, за повідомленням прокурорів, кошти перераховували на електронний гаманець розробника додатка в російському платіжному сервісі.

Під час обшуків правоохоронці знайшли вихідні файли додатку, листування з клієнтами та квитанції про підтвердження оплати.

Юнаку загрожує 3 роки позбавлення волі.

Правоохоронці наразі блокують доступ до додатку та працюють над притягненням до відповідальності покупців сервісу.

Передісторія: 

  • 27 жовтня поліцейські викрили 21-річного програміста за розробку фейкового додатка, що повністю копіював зовнішній вигляд та функції "Дії". 
  • Наступного дня молодому шахраєві запропонували пройти неоплачуване стажування в Міністерстві цифрової трансформації, поки в суді триває розгляд щодо його покарання. Міністр Михайло Федорів запропонував "використати" знання та вміння молодого програміста на користь суспільства.
  • За два дні до цього, 25 жовтня, правоохоронці викрили шахраїв за розробку фейкової "Дії". У їхньому додатку можна було редагувати власний вік, ім’я та дані сертифікату про вакцинацію.
  • В інтерв’ю "Українській правді", Федорів запевнив, що хакери не можуть знайти вразливості в системі захисту "Дії", а натомість роблять власні застосунки, що ззовні повністю відтворюють дизайн та функціонал державного додатка.

Українська правда

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Теми: ДіяхакериМінцифривакцинаціякоронавірус
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