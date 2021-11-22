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Ещё одного юного программиста разоблачили в создании фейковой "Дії"

Понедельник, 22 ноября 2021, 13:51
Фото: полиция Николаевской областной прокуратуры

Правоохранители разоблачили 15-летнего подростка, создавшего фейковою "Дію".

Источник: facebook Николаевской областной прокуратуры, сообщение полиции Николаевской области

Дословно: "При процессуальном сопровождении Окружной прокуратуры города Николаева пресечена противоправная деятельность 15-летнего жителя города Николаева по факту несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст.361 УК Украины).

По данным следствия, юноша за деньги предоставлял доступ к сайту, повторяющему дизайн приложения "Дія". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии Cоvid-сертификатов".

Детали: В полиции утверждают, что в приложении покупатели могли изменять свой возраст и добавить любое фото. Создавать можно было как паспорт в виде ID-карты, так и сертификаты о вакцинации против коронавируса.

По версии следователей нарушитель установил цены от 250 до 650 гривен за свои услуги. После оплаты подросток посылал архив с программным обеспечением, и клиент устанавливал фейковое приложение себе на смартфон.

К тому же, по сообщению прокуроров, средства перечислялись на электронный кошелек разработчика приложения на российском платежном сервисе.

На сайте успели зарегистрироваться свыше 1000 пользователей.

Во время обысков правоохранители обнаружили исходные файлы приложения, переписку с клиентами и квитанции о подтверждении оплаты.

Юноше грозит 3 года лишения свободы.

Правоохранители блокируют доступ к приложению и работают над привлечением к ответственности покупателей сервиса.

Предыстория:

  • 27 октября полицейские разоблачили 21-летнего программиста за разработку фейкового приложения, полностью копирующего внешний вид и функции "Дії".
  • На следующий день молодому мошеннику предложили пройти неоплачиваемую стажировку в Министерстве цифровой трансформации, пока в суде продолжается рассмотрение его наказания. Министр Михаил Федоров предложил "использовать" знания и умения молодого программиста в интересах общества.
  • За два дня до этого, 25 октября, правоохранители разоблачили мошенников за разработку ещё одной фейковой "Дії". В их приложении можно было редактировать свой возраст, имя и данные сертификата о вакцинации.
  • В интервью "Украинской правде", Федоров заверил, что хакеры не могут найти уязвимости в системе защиты "Дії", а делают собственные приложения, которые извне полностью воспроизводят дизайн и функционал государственного приложения.

Украинская правда
Темы: ДияхакерыМинцифрывакцинациякоронавирус
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