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CNN: США думают над отправкой дополнительного оружия в Украину

Вторник, 23 ноября 2021, 04:55
Spencer Platt/Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное оружие в Украину на фоне опасений насчет возможного вторжения России.

Источник: источники CNN, знакомые с ходом обсуждения

Детали: Речь идет о военных советниках и новом оборудовании – в пакет могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Также находятся на рассмотрении системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger.

Отмечается, что министерство обороны настаивает на отправке в Украину некоторого оборудования, которое должно было быть отправлено в Афганистан, например, вертолетов Ми-17. Ми-17 – это российский вертолет, который США изначально купили для передачи афганцам. Пентагон сейчас взвешивает, что с ними делать после выхода США из Афганистана в августе.

В администрации обеспокоены тем, что отправка "стингеров" и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.

Подполковник в отставке Седрик Лейтон сказал CNN, что Javelin "очень эффективны против танков Т-80, которые россияне фактически используют в своих усилиях против Украины прямо сейчас". Но он отметил, что любая дополнительная помощь Украине, несомненно, чревата "дальнейшим обострением напряженности" в отношениях с Москвой.

Между тем, источники сообщили, официальные лица США ведут переговоры с европейскими союзниками по разработке нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия вторгнется.

Что предшествовало

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
  • 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России… Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".

Темы: СШАвойнаРосcия
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