Новини 25 листопада: справа про замах на Шефіра, Ukrainian national airlines

"Євросолідарність" повідомила, що поліція прийшла з обшуком до їхнього депутата; Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника — актуальні новини 25 листопада.

Про обшуки у депутата

Партія "Європейська солідарність" повідомила, що зранку 24 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до депутата Івано-Франківської облради Сергія Волошина у справі про замах на Сергія Шефіра.

Сам Волошин поцікавився, чи є підставою для обшуку те, що він є власником зброї калібру 7.62, адже "в Україні таких є десятки або й сотні тисяч". Обшуки відбулися у будинку Волошина у місті Яремче, а також у будинку його батьків.

В Офісі генпрокурора пояснили, що обшуки проводяться у всіх, хто відстрілював із мисливської зброї патрони, аналогічні до використаних при замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія, вже проведено близько 100 обшуків.

Про Ukrainian national airlines

Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA). За його словами, ведуться перемовини із західними колегами щодо створення сучасного авіахабу в Україні "для модернізації пасажирських літаків у вантажні літаки".

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