Після оголошення бойкоту каналам Ахметова члени Зе-команди зберуться на "1+1"

Представники команди президента Володимира Зеленського прийдуть в ефір телеканалу "1+1", який пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським, тоді як напередодні партія "Слуга народу" вирішила ігнорувати ефіри на каналах олігарха Ріната Ахметова.

Джерело: Facebook-сторінка програми "Право на владу"

Деталі: Ток-шоу "Право на владу" на "1+1" розпочнеться о 21:45 у четвер 25 листопада.

На нього запрошені: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Олексій Резніков,

Гостями мають стати також лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. радники керівника Офісу президента Олексій Арестович і Тимофій Милованов.

В ефірі очікуються і дипломати: посол України в Польщі Андрій Дещиця, посол України у Німеччині Андрій Мельник,

Серед інших запрошених – народний депутат партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич, експерти і журналісти.

Анонсовано обговорення загрози повномасштабного вторгнення Росії, здатності України відбити масований наступ росіян, можливу реакцію західних партнерів тощо.

Цьому передувало: Минулого тижня Давид Арахамія також брав участь в ефірі програми "Право на владу", присвяченому зриву спецоперації з затримання членів ПВК "Вагнера".

А вже наступного дня жоден представник владної команди не прийшов в ефір ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24", також присвячений "Вагнергейту".

У цьому ефірі ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що представники влади не прийшли в ефір обговорювати зрив спецоперації щодо "вагнерівців", бо то олігархічне телебачення, а запрошення туди – "фейк та хайп".

24 листопада речниця президентської партії Юлія Палійчук заявила, що "Слуга народу" вирішила більше не брати участі в ефірах на каналах олігарха Ріната Ахметова "Україна-24" та "Україна".

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