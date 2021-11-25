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Новости 25 ноября: дело о покушении на Шефира, Ukrainian national airlines

Четверг, 25 ноября 2021, 20:04
Новости 25 ноября: дело о покушении на Шефира, Ukrainian national airlines
Фото: Офис президента Украины

"Евросолидарность" сообщила, что полиция пришла с обыском к их депутату; Зеленский анонсировал создание национального авиаперевозчика – актуальные новости 25 ноября.

Об обысках у депутата

Партия "Европейская солидарность" сообщила, что утром 24 ноября правоохранители пришли с обысками к депутату Ивано-Франковского облсовета Сергею Волошину по делу о покушении на Сергея Шефира.

Сам Волошин поинтересовался, является ли основанием для обыска то, что он владелец оружия калибра 7.62, ведь "в Украине таких есть десятки или сотни тысяч".

Обыски прошли в доме Волошина в городе Яремче, а также в доме его родителей.

В Офисе генпрокурора пояснили, что обыски проводятся у всех, кто отстреливал из охотничьего оружия патроны, аналогичные к использованным при покушении на первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя, уже проведено порядка 100 обысков.

О Ukrainian national airlines

Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится национальный авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA). По его словам, ведутся переговоры с западными коллегами по созданию современного авиахаба в Украине "для модернизации пассажирских самолетов в грузовые самолеты".

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЕвропейская солидарностьОфис генпрокурораГермания
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