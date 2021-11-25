Замах на Шефіра: "Євросолідарність" каже, що поліція прийшла з обшуком до їхнього депутата

Правоохоронці провели обшуки у депутата Івано-Франківської облради Сергія Волошина у справі про замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Джерело: "Європейська солідарність" у Facebook, видання "Курс" з посиланням на Волошина

Дослівно "ЄС": "24 листопада зранку в будинку Сергія Волошина відбувся обшук, а документи, якими прикривалася поліція, прямо вказують, що депутата намагаються звинувачувати небагато-немало, а у замаху на Шефіра".

Пряма мова Волошина: "Вони вдосвіта будять моїх батьків, в мами трусяться руки, батько хвилюється… Чи є для цього підставою те, що я є власником зброї калібру 7.62? В Україні таких є десятки або й сотні тисяч. Цікаво мені, чи на території Івано-Франківської області ще у когось проводили обшуки з таких підстав".

Деталі: Обшуки відбулися у будинку Волошина у місті Яремче, а також у будинку його батьків. Вони проходили на підставі ухвали Печерського суду Києва від 3 листопада.

За словами Волошина, слідчі пояснили, що у машину Шефіра стріляли зі зброї калібру 7.62 – а у нього є зареєстрована мисливська рушниця такого калібру.

Депутат від "ЄС" додав, що під час замаху на Шефіра на Київщині не перебував. Він зазначив, що ще у вересні дав вичерпну інформацію слідчим, де перебував у день замаху на першого помічника президента, коли користувався зброєю тощо.

У "ЄС" такі дії правоохоронців назвали спробою тиску влади на опозицію.

У партії додали, що влада лише імітувала розслідування замаху на Шефіра, і тепер "не знайшла нічого кращого, ніж використати її для переслідування "Європейської солідарності"".

У "ЄС" переконані, що так "влада намагається відвернути увагу країни від своєї тотальної некомпетентності, катастрофічної ситуації з ковідом, "вагнергейтом", офшорним скандалом та енергетикою" і пробує "побудувати в Україні авторитарний режим за путінськими лекалами".

Джерела "Української правди" в правоохоронних органах підтвердили, що у Волошина дійсно проходили обшуки, але деталей співрозмовники видання розповісти не змогли.

За даними джерел "УП", у рамках розслідування замаху на життя Шефіра та його водія експерти встановили, якими саме патронами стріляли. Це боєприпаси закордонного виробництва з відповідним маркуванням. Їх не так багато в Україні. Також встановили тих осіб, які під час перереєстрації зброї надавали аналогічні патрони. У цих осіб проводяться слідчі дії. Серед них і Волошин.

"Українська правда" намагається отримати коментарі щодо обшуків у поліції та в Офісі генпрокурора.

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