У Венедіктової пояснили, як обшук на Франківщині пов'язаний із замахом на Шефіра 

Слідчі проводять обшуки у всіх, хто відстрілював із мисливської зброї патрони, аналогічні до використаних при замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія, вже проведено близько 100 обшуків

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора у коментарі "Українській правді"

Дослівно ОГП: "В рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство першого помічника президента та його водія проведено близько 100 обшуків у всіх наразі встановлених осіб, які здійснювали відстріл мисливської зброї патронами, аналогічними використаним при вчиненні цього злочину.

Також обшуки відбулися у магазинах з продажу зброї та боєприпасів і осіб, що займаються їх збутом".

Деталі: В Офісі генпрокурора уточнили, що на даний час у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено жодній особі.

Цьому передувало: Партія "Європейська солідарність" повідомила, що зранку 24 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до депутата Івано-Франківської облради Сергія Волошина у справі про замах на Сергія Шефіра.

Сам Волошин поцікавився, чи є підставою для обшуку те, що він є власником зброї калібру 7.62, адже "в Україні таких є десятки або й сотні тисяч".

Обшуки відбулися у будинку Волошина у місті Яремче, а також у будинку його батьків. Вони проходили на підставі ухвали Печерського райсуду Києва від 3 листопада.

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