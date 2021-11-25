У Венедіктової пояснили, як обшук на Франківщині пов'язаний із замахом на Шефіра
Слідчі проводять обшуки у всіх, хто відстрілював із мисливської зброї патрони, аналогічні до використаних при замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія, вже проведено близько 100 обшуків
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора у коментарі "Українській правді"
Дослівно ОГП: "В рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство першого помічника президента та його водія проведено близько 100 обшуків у всіх наразі встановлених осіб, які здійснювали відстріл мисливської зброї патронами, аналогічними використаним при вчиненні цього злочину.
Також обшуки відбулися у магазинах з продажу зброї та боєприпасів і осіб, що займаються їх збутом".
Деталі: В Офісі генпрокурора уточнили, що на даний час у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено жодній особі.
Цьому передувало: Партія "Європейська солідарність" повідомила, що зранку 24 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до депутата Івано-Франківської облради Сергія Волошина у справі про замах на Сергія Шефіра.
Сам Волошин поцікавився, чи є підставою для обшуку те, що він є власником зброї калібру 7.62, адже "в Україні таких є десятки або й сотні тисяч".
Обшуки відбулися у будинку Волошина у місті Яремче, а також у будинку його батьків. Вони проходили на підставі ухвали Печерського райсуду Києва від 3 листопада.
Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра
Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль Шефіра, був поранений водій машини.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що слідство розглядає більше десятка версій замаху на Шефіра, дві з яких є основними.