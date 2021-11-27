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Чаусу продовжили запобіжний і призначили розгляд справи по суті 

Субота, 27 листопада 2021, 08:47
СКРИНШОТ З ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ ЧАУСА, ОПУБЛІКОВАНОГО НАВЕСНІ 2021 РОКУ

Вищий антикорупційний суд продовжив цілодобовий домашній арешт і  призначив на 30 листопада розгляд справи стосовно колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Джерело: САП, ЦПК

Дослівно: "Суд призначив вказану справу до розгляду по суті на 09:00 год. 30 листопада 2021 року".

Деталі: Чаус перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 24 січня 2022 року. Він має носити електронний браслет та дотримуватися інших обов'язків.

Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського

Передісторія:

Українська правда
Теми: Чауссуд


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