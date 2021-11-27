Чаусу продовжили запобіжний і призначили розгляд справи по суті
Субота, 27 листопада 2021, 07:47
Вищий антикорупційний суд продовжив цілодобовий домашній арешт і призначив на 30 листопада розгляд справи стосовно колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.
Джерело: САП, ЦПК
Дослівно: "Суд призначив вказану справу до розгляду по суті на 09:00 год. 30 листопада 2021 року".
Деталі: Чаус перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 24 січня 2022 року. Він має носити електронний браслет та дотримуватися інших обов'язків.
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Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили суддю на хабарництві, коли він ховав гроші в скляну банку. Проте суддя незабаром залишив територію України, поки народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету.
- 2017 року його знайшли в Молдові, де він тривалий час очікував рішення стосовно надання йому політичного притулку.
- Весною 2021 року його викрали невідомі в Кишиневі. Недовзі в мережі почали з’являтися звернення самого Чауса, що він хоче судитися стосовно його викрадення.
- 30 липня екссуддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники Служби безпеки до Києва.
- 4 серпня Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт.
Українська правда