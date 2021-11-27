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Чаусу продолжили меру пресечения и назначили рассмотрение дела по существу

Суббота, 27 ноября 2021, 07:47
Чаусу продолжили меру пресечения и назначили рассмотрение дела по существу
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ЧАУСА, ОПУБЛИКОВАННОГО ВЕСНОЙ 2021 ГОДА

Высший антикоррупционный суд продлил круглосуточный домашний арест и назначил на 30 ноября рассмотрение дела в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Источник: САП, ЦПК

Дословно: "Суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу на 09:00 ч. 30 ноября 2021 года".

Детали: Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 24 января 2022 года. Он должен носить электронный браслет и соблюдать другие обязанности.

Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Чауссуд
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