Чаусу продолжили меру пресечения и назначили рассмотрение дела по существу
Суббота, 27 ноября 2021, 08:47
Высший антикоррупционный суд продлил круглосуточный домашний арест и назначил на 30 ноября рассмотрение дела в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.
Источник: САП, ЦПК
Дословно: "Суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу на 09:00 ч. 30 ноября 2021 года".
Детали: Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 24 января 2022 года. Он должен носить электронный браслет и соблюдать другие обязанности.
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Предыстория:
- 9 августа 2016 детективы НАБУ поймали судью на взяточничестве, когда он прятал деньги в стеклянную банку. Однако судья вскоре покинул территорию Украины, пока народные депутаты медлили с голосованием о лишении его судейского иммунитета.
- В 2017 году его нашли в Молдове, где он долгое время ожидал решения о предоставлении ему политического убежища.
- Весной 2021 года его похитили неизвестные в Кишиневе. После этого в сети начали появляться обращения самого Чауса, что он якобы хочет судиться по поводу его похищения.
- 30 июля экс-судья пришел в нижнем белье в сельский совет Мазуровки в Винницкой области. Судью забрали представители Службы безопасности в Киев.
- 4 августа Чаусу отправили под круглосуточный домашний арест.
Украинская правда