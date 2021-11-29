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Росія зазнає величезних втрат, якщо нападе на Україну – посол Німеччини

Понеділок, 29 листопада 2021, 12:47
фото: посольство Німеччини у Києві

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен вважає, що РФ зазнає величезних втрат у разі прямої агресії на Україну, оскільки українські війська наразі набагато сильніші, ніж у 2014 році. 

Джерело: Фельдхузен в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Чи має Росія такі наміри, я теж не можу вам сказати. Але українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році. Росія зазнала б величезних втрат.

Те, чого Росія завжди хоче – це, щоб ми, наші співгромадяни, українці дуже багато про них думали, витрачали енергію, час, нерви, питаючи себе про те, чи станеться щось".

Деталі: Вона розповіла, що була в Україні в 2014 році: "Я пам'ятаю тодішню ситуацію, і це мене відрізняє від інших дипломатів. Я, можливо, трохи спокійніша тільки тому, що я це вже бачила. Було дуже багато думок, що Росія може посилити агресію. У нас були такі побоювання і у квітні, проте нічого не сталося".

За її словами, зараз Україна та її партнери вже думають про те, як можна уникнути нового нападу РФ на Україну.

Пряма мова: "На відміну від 2014 року, зараз це не було б сюрпризом для нас. Ми всі – і в Україні, і разом із партнерами – вже думаємо, як можна цього уникнути, бо ніхто не хоче повномасштабної війни. Гарним результатом була координація між партнерами, щоб чітко сказати Росії, що буде, якщо знову буде війна".

На питання про наслідки для РФ у разі нападу, посол вказала на кроки у фінансовій сфері.

Крім того, вона запевнила, що Україна перебуває у постійному контакті з Німеччиною щодо ситуації на кордоні з РФ.

Передісторія:

  • РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого. Про ризик російського вторгнення в Україну також завляють у США і НАТО.
  • При цьому в Росії розповсюджують заяви про те, що Україна планує наступ на Донбасі та про можливі провокації з боку України. Зокрема, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Збройні сили України ведуть наступальні дії у деяких районах Донбасу.
  • У МЗС України ці слова спростували, й заявили, що такі заяви мають на меті надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.
  • 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.

Українська правда
Теми: НімеччинаУкраїнаРосіязброя


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