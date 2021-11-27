НАТО не вважає блефом скупчення військ РФ біля України – генсек

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не вважає блефом концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: Столтенберг у коментарі німецькому виданню Welt am sonntag

Пряма мова: "Вдруге цього року ми бачимо, що Росія зібрала тисячі військовослужбовців на кордоні з Україною. Це включає військову техніку, таку як танки, артилерія та безпілотники, а також сухопутні війська.

Я не можу міркувати про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія раніше застосовувала насильство проти своїх сусідів. Тому ми не можемо вважати, що це просто блеф".

Деталі: Він заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну "політично і практично", щоб країна могла захистити себе від агресії.

Союзники, за словами Столтенберга, ясно дали зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії матимуть серйозні наслідки".

"Я закликаю Росію до деескалації напруженості. Водночас ми залишаємося відкритими для діалогу з Росією. Коли напруженість висока, діалог іще важливіший", - сказав він.

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