НАТО не вважає блефом скупчення військ РФ біля України – генсек
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не вважає блефом концентрацію російських військ на кордоні з Україною.
Джерело: Столтенберг у коментарі німецькому виданню Welt am sonntag
Пряма мова: "Вдруге цього року ми бачимо, що Росія зібрала тисячі військовослужбовців на кордоні з Україною. Це включає військову техніку, таку як танки, артилерія та безпілотники, а також сухопутні війська.
Я не можу міркувати про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія раніше застосовувала насильство проти своїх сусідів. Тому ми не можемо вважати, що це просто блеф".
Деталі: Він заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну "політично і практично", щоб країна могла захистити себе від агресії.
Союзники, за словами Столтенберга, ясно дали зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії матимуть серйозні наслідки".
"Я закликаю Росію до деескалації напруженості. Водночас ми залишаємося відкритими для діалогу з Росією. Коли напруженість висока, діалог іще важливіший", - сказав він.
Передісторія:
- Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів.
- 11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.
- 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю 21 листопада виданню Military Times, у якому заявив, що Росія планує захопити південні й східні області України наприкінці січня - на початку лютого 2022 року. Наступ буде вестися з території Білорусі, окупованого Криму та зі сходу.
- У російській раді безпеки відповіли, що всі звинувачення Росії в підготовці до наступу використовують як прикриття для майбутньої української збройного наступ. Цю ж тезу наступного дня повторив речник Кремля Дмитро Пєсков.