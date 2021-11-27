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НАТО не вважає блефом скупчення військ РФ біля України – генсек

Субота, 27 листопада 2021, 20:48
НАТО не вважає блефом скупчення військ РФ біля України – генсек
AFP VIA GETTY IMAGES

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не вважає блефом концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: Столтенберг у коментарі німецькому виданню Welt am sonntag

Пряма мова: "Вдруге цього року ми бачимо, що Росія зібрала тисячі військовослужбовців на кордоні з Україною. Це включає військову техніку, таку як танки, артилерія та безпілотники, а також сухопутні війська.

Я не можу міркувати про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія раніше застосовувала насильство проти своїх сусідів. Тому ми не можемо вважати, що це просто блеф".

Деталі: Він заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну "політично і практично", щоб країна могла захистити себе від агресії.

Союзники, за словами Столтенберга, ясно дали зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії матимуть серйозні наслідки".

"Я закликаю Росію до деескалації напруженості. Водночас ми залишаємося відкритими для діалогу з Росією. Коли напруженість висока, діалог іще важливіший", - сказав він.

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів. 
  • 11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.
  • 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю 21 листопада виданню Military Times, у якому заявив, що Росія планує захопити південні й східні області України наприкінці січня - на початку лютого 2022 року. Наступ буде вестися з території Білорусі, окупованого Криму та зі сходу.
  • У російській раді безпеки відповіли, що всі звинувачення Росії в підготовці до наступу використовують як прикриття для майбутньої української збройного наступ. Цю ж тезу наступного дня повторив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Українська правда

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Теми: НАТОРосіякордон
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