Россия понесет огромные потери, если нападет на Украину – посол Германии

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен считает, что РФ понесет огромные потери в случае прямой агрессии на Украину, поскольку украинские войска в настоящее время гораздо сильнее, чем в 2014 году.

Источник: Фельдхузен в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери.

То, чего Россия всегда хочет - это, чтобы мы, наши сограждане, украинцы очень много о них думали, тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя о том, произойдет ли что-нибудь".

Детали: Она рассказала, что была в Украине в 2014 году: "я помню тогдашнюю ситуацию, и это меня отличает от других дипломатов. Я, может быть, немного спокойнее только потому, что я это уже видела. Было очень много мнений, что Россия может усилить агрессию. У нас были такие опасения и в апреле, однако ничего не произошло".

По ее словам, сейчас Украина и ее партнеры уже думают о том, как можно избежать нового нападения РФ на Украину.

Прямая речь: "В отличие от 2014 года, сейчас это не было бы сюрпризом для нас. Мы все – и в Украине, и вместе с партнерами – уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны. Хорошим результатом была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова будет война".

На вопрос о том, о последствиях для РФ в случае нападения, посол указала на шаги в финансовой сфере.

Кроме того, она заверила, что Украина находится в постоянном в контакте с Германией по ситуации на границе с РФ.

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