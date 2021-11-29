Россия понесет огромные потери, если нападет на Украину – посол Германии
Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен считает, что РФ понесет огромные потери в случае прямой агрессии на Украину, поскольку украинские войска в настоящее время гораздо сильнее, чем в 2014 году.
Источник: Фельдхузен в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Есть ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери.
То, чего Россия всегда хочет - это, чтобы мы, наши сограждане, украинцы очень много о них думали, тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя о том, произойдет ли что-нибудь".
Детали: Она рассказала, что была в Украине в 2014 году: "я помню тогдашнюю ситуацию, и это меня отличает от других дипломатов. Я, может быть, немного спокойнее только потому, что я это уже видела. Было очень много мнений, что Россия может усилить агрессию. У нас были такие опасения и в апреле, однако ничего не произошло".
По ее словам, сейчас Украина и ее партнеры уже думают о том, как можно избежать нового нападения РФ на Украину.
Прямая речь: "В отличие от 2014 года, сейчас это не было бы сюрпризом для нас. Мы все – и в Украине, и вместе с партнерами – уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны. Хорошим результатом была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова будет война".
На вопрос о том, о последствиях для РФ в случае нападения, посол указала на шаги в финансовой сфере.
Кроме того, она заверила, что Украина находится в постоянном в контакте с Германией по ситуации на границе с РФ.
Предыстория:
- РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой масштабной атаке на Украину до конца января-начала февраля. О риске российского вторжения в Украину также говорят в США и НАТО.
- При этом в России распространяют заявления о том, что Украина планирует наступление на Донбассе и о возможных провокациях со стороны Украины. В частности, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса.
- В МИД Украины эти слова опровергли, и заявили, что такие заявления имеют целью предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет силой отбивать Донбасс от российских оккупантов, поскольку будут гибнуть украинские военные.