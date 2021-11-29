Відмова Росії від пропозиції Ердогана буде проявом невпевненості – ОП

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що посередництво президента Туреччини у відносинах між владою України і Росії може вирішити гуманітарні питання на тимчасово окупованих територіях, а якщо Росія відмовиться - це буде свідчити про невпевненість в собі перед сильним суперником.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк "Українській правді"

Пряма мова: "Пропозиція президента Ердогана щодо посередництва Туреччини в переговорах між Україною та Росією має дуже важливий контекст. У такому трикутнику всі сторони максимально точно розуміють, наскільки крихкою є ситуація в нашому регіоні…

Якщо російська сторона погодиться на таке посередництво, це може принести давно очікуваний результат…

Якщо ж російська сторона відмовиться від пропозиції Туреччини бути посередником, це тільки зайвий раз підтвердить, що російська сторона не відчуває впевненості у собі, коли контактує з такими дійсно потужними політичними суб'єктами, як турецька сторона".

Деталі: За словами Подоляка, між президентами Зеленським та Ердоган встановились довірчі відносини, а Туреччина є вкрай перспективним партнером для України.

Ердогана він назвав "ефективним арбітром", який може допомогти у вирішенні питань захисту прав людей на тимчасово окупованих територіях України та у звільненні осіб, які утримаються, зокрема кримських татар.

Він припустив, що загальний прогрес на шляху до миру з таким посередником як президент Туреччини також можливий.

Радник глави ОП додав, що сила Туреччини як посередника у повному знанні всіх деталей, у точному усвідомленні регіональних інтересів, у можливості врахувати потреби різних суспільств регіону та у розумінні психологічної основи таких можливих контактів.

Що було раніше: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий бути посередником між владою України та Росії.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що він передав Володимиру Путіну список осіб, які утримуються і підлягають обміну через турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

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