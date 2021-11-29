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Отказ России от предложения Эрдогана будет проявлением неуверенности – ОП

Понедельник, 29 ноября 2021, 16:33
Отказ России от предложения Эрдогана будет проявлением неуверенности – ОП
фото: сайт ОП

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что посредничество президента Турции в отношениях между властями Украины и России может решить гуманитарные вопросы на временно оккупированных территориях, а если Россия откажется – это будет свидетельствовать о неуверенности в себе перед сильным соперником.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк "Украинской правде"

Прямая речь: "Предложение президента Эрдогана о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией имеет очень важный контекст. В таком треугольнике все стороны максимально точно понимают, насколько хрупка ситуация в нашем регионе…

Если российская сторона согласится на такое посредничество, это может принести ожидаемый результат…

Если же российская сторона откажется от предложения Турции быть посредником, это только лишний раз подтвердит, что российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона".

Детали: По словам Подоляка, между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджеп Тайипом Эрдоганом установились доверительные отношения, а Турция крайне перспективным партнер для Украины.

Эрдогана он назвал "эффективным арбитром", который может помочь в решении вопросов защиты прав людей на временно оккупированных территориях Украины и в освобождении удерживаемых лиц, в частности крымских татар.

Он предположил, что общий прогресс на пути к миру с таким посредником, как президент Турции, также возможен.

Советник главы ОП добавил, что сила Турции как посредника в полном знании всех деталей, в точном осознании региональных интересов, в возможности учесть потребности разных обществ региона и понимании психологической основы таких возможных контактов.

Что было раньше: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов быть посредником между властями Украины и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он передал Владимиру Путину список удерживаемых и подлежащих обмену через турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним:

  • 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что не согласился на спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" летом 2020 года, потому что она, среди прочего, угрожала отношениям с Турцией, тогда как Эрдоган его очень поддерживает и они откровенно говорят о важных вещах.
  • Зеленский тогда же рассказал, что передал списки пленных не только США, но и Турции – а Эрдоган передал их Путину, но реакции еще не было. Президент заявил, что не против, чтобы об обмене с Россией говорили без участия Украины.
  • 22 сентября Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность Украины. Но уже через неделю после этого поехал на переговоры с Путиным после перерыва в полтора года.

Украинская правда

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Темы: ЭрдоганОфис президентаЗеленскийПутинРосcия
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