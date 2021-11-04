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Корнієнку знайшли заміну у фракції "Слуга народу" 

Четвер, 4 листопада 2021, 10:10
Андрій Мотовиловець, фото з його Facebook

Заступником голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді став Андрій Мотовиловець заммість Олександра Корнієнка, який раніше став першим заступником голови парламенту. 

Джерело: оголошення спікера Руслана Стефанчука під час засідання Верховної Ради 4 листопада 

Пряма мова: "Відповідно до статті 60-ї регламенту Верховної Ради України, а також згідно з протоколом зборів фракції "Слуга народу" від 1 листопада повідомляю про обрання першим заступником голови депутатської фракції "Слуга народу" Андрія Вікторовича Мотовиловця". 

Олена Рощенко, УП


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