Корнієнку знайшли заміну у фракції "Слуга народу"
Четвер, 4 листопада 2021, 10:10
Заступником голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді став Андрій Мотовиловець заммість Олександра Корнієнка, який раніше став першим заступником голови парламенту.
Джерело: оголошення спікера Руслана Стефанчука під час засідання Верховної Ради 4 листопада
Пряма мова: "Відповідно до статті 60-ї регламенту Верховної Ради України, а також згідно з протоколом зборів фракції "Слуга народу" від 1 листопада повідомляю про обрання першим заступником голови депутатської фракції "Слуга народу" Андрія Вікторовича Мотовиловця".
Олена Рощенко, УП