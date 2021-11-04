Корнієнку знайшли заміну у фракції "Слуга народу" 

Андрій Мотовиловець, фото з його Facebook

Заступником голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді став Андрій Мотовиловець заммість Олександра Корнієнка, який раніше став першим заступником голови парламенту.

Джерело: оголошення спікера Руслана Стефанчука під час засідання Верховної Ради 4 листопада

Пряма мова: "Відповідно до статті 60-ї регламенту Верховної Ради України, а також згідно з протоколом зборів фракції "Слуга народу" від 1 листопада повідомляю про обрання першим заступником голови депутатської фракції "Слуга народу" Андрія Вікторовича Мотовиловця".