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У Латвії виплачуватимуть компенсації в разі ускладнень після вакцинації від COVID-19

Четвер, 4 листопада 2021, 23:10
Фото pixabay.com

Латвійський Сейм ухвалив поправки до законодавства, що дозволяють виплачувати компенсації за середні та важкі ускладнення після вакцинації від COVID-19.

Про це пише портал ERR, повідомляє "Європейська правда".

У початковій версії законопроєкту компенсація передбачалася лише у разі серйозних збитків, коли викликані щепленням проблеми зі здоров'ям залишаються назавжди.

Однак на пропозицію опозиції в законі також передбачили компенсацію і тим пацієнтам, яким внаслідок вакцинації було заподіяно помірну шкоду.

Представник консерваторів у парламенті Юріс Ранканс заявив, що навіть якщо до лікарні через вакцинацію потрапить одна людина з мільйона, держава має сплатити витрати на її лікування.

За його словами, несправедливо зобов'язувати людей щепитися від коронавірусу, залишаючи їх при цьому напризволяще у разі серйозних побічних ефектів.

Нагадаємо, сейм Латвії ухвалив поправки до закону про контроль за поширенням COVID-19, які передбачають, що працівники мають зробити щеплення до 15 листопада.

Теми: Латвіявакцинаціякоронавірус


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