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Разумков назвав кількість депутатів, що увійдуть в його об’єднання

П'ятниця, 5 листопада 2021, 18:21
Разумков назвав кількість депутатів, що увійдуть в його об’єднання
Фото: Facebook Разумкова

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у міжфракційне депутатське об’єднання під назвою "Розумна політика" зараз готові увійти 25 народних депутатів.  

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Наш"

Пряма мова Разумкова: "Політика має бути розумною, як і рішення, які приймаються в українському парламенті. Люди, які приймають ці рішення мають бути адекватними. Вони повинні бути професійними і головне, щоб під час прийняття тих, чи інших рішень, вони залишалися людьми".

"Станом на сьогодні це 25 (народних депутатів, що потраплять у групу – ред.) колег. Це ті люди, які притримуються принципів, яких важко було зламати і Офісу президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа і люди будуть приєднуватись".   

Деталі: Разумков додав, що ідеологічно він близький до "розумного консерватизму". Цікаво, що під час одного із останніх виступів президент Росії Володимир Путін назвав "розумний консерватизм" основою своєї політики. 

Міжфракційне депутатське об’єднання не має прав депутатської фракції.

Нагадаємо: Проти відставки Разумкова голосували такі нардепи "СН": Людмила Буймістер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Василь Мокан, Неллі Яковлєва.

Передісторія:

  • 5 листопада стало відомо про бажання колишнього голови Ради створити власне міжфракційне об’єднання, куди доєднаються деякі депутати "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.
  • 29 жовтня в керівництві фракції "Слуга народу" сказали, що розглянуть питання позбавлення Разумкова мандата на найближчому з’їзді партії.
  • Останні соціологічні опитування показують суттєве зростання президентського рейтингу Разумкова. Його відставкуз посади спікера парламенту підтримало лише 8% українців.
  • Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що депутати, які хочуть вступити в міжфракційне об’єднання Дмитра Разумкова, повинні будуть скласти свої мандати.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада
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