Разумков назвав кількість депутатів, що увійдуть в його об’єднання

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у міжфракційне депутатське об’єднання під назвою "Розумна політика" зараз готові увійти 25 народних депутатів.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Наш"

Пряма мова Разумкова: "Політика має бути розумною, як і рішення, які приймаються в українському парламенті. Люди, які приймають ці рішення мають бути адекватними. Вони повинні бути професійними і головне, щоб під час прийняття тих, чи інших рішень, вони залишалися людьми".

"Станом на сьогодні це 25 (народних депутатів, що потраплять у групу – ред.) колег. Це ті люди, які притримуються принципів, яких важко було зламати і Офісу президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа і люди будуть приєднуватись".

Деталі: Разумков додав, що ідеологічно він близький до "розумного консерватизму". Цікаво, що під час одного із останніх виступів президент Росії Володимир Путін назвав "розумний консерватизм" основою своєї політики.

Міжфракційне депутатське об’єднання не має прав депутатської фракції.

Нагадаємо: Проти відставки Разумкова голосували такі нардепи "СН": Людмила Буймістер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Василь Мокан, Неллі Яковлєва.

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