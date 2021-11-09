Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У транспорт лише з Covid-сертифікатом: на Черкащині посилили обмеження

Вівторок, 9 листопада 2021, 15:50
У транспорт лише з Covid-сертифікатом: на Черкащині посилили обмеження
фото: Ельдар Сарахман УП

У Черкаській області, яку з 12 листопада віднесли до "червоної" зони поширення коронавірусу, ввели додаткові обмеження і перевірятимуть у пасажирів міжміського транспорту наявність сертифікатів про вакцинацію від Covid-19.

Джерело: брифінг глави ОДА Олександра Скічка

Пряма мова: "Що стосується перевезень між містами. На міжобласних, як ми знаємо, вже введено там COVID-сертифікати, а зараз це стосуватиметься також перевезень всередині області (з одного населеного пункту в інше). У цьому випадку будуть потрібні сертифікати...

Що стосується міста (Черкаси - ред.). Ми дочекаємося засідання комісії ТЕБ та НС місцевого, і подивимось. Якщо місто захоче, то воно саме може ввести додаткові обмеження і тоді будуть перевезення лише за сертифікатами про вакцинацію".

Деталі: За словами Скічка, 28% населення області отримали повний курс щеплення від коронавірусу.

Водночас, на території Черкащини підвищений рівень госпіталізацій.

Передісторія: 

  • З 12 листопада Черкаську область відправили у "червону" зону поширення коронавірусу.

Українська правда
Теми: Черкаська областькарантинCovid-2019вакцинаціятранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Черкаська область
Поклик Холодного Яру. Чого навчають юних українців в патріотичному таборі на Черкащині
"Не ний!". Чого навчають юних українців у патріотичному таборі в Холодному Яру
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: