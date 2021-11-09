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У транспорт лише з Covid-сертифікатом: на Черкащині посилили обмеження

Вівторок, 9 листопада 2021, 16:50
фото: Ельдар Сарахман УП

У Черкаській області, яку з 12 листопада віднесли до "червоної" зони поширення коронавірусу, ввели додаткові обмеження і перевірятимуть у пасажирів міжміського транспорту наявність сертифікатів про вакцинацію від Covid-19.

Джерело: брифінг глави ОДА Олександра Скічка

Пряма мова: "Що стосується перевезень між містами. На міжобласних, як ми знаємо, вже введено там COVID-сертифікати, а зараз це стосуватиметься також перевезень всередині області (з одного населеного пункту в інше). У цьому випадку будуть потрібні сертифікати...

Що стосується міста (Черкаси - ред.). Ми дочекаємося засідання комісії ТЕБ та НС місцевого, і подивимось. Якщо місто захоче, то воно саме може ввести додаткові обмеження і тоді будуть перевезення лише за сертифікатами про вакцинацію".

Деталі: За словами Скічка, 28% населення області отримали повний курс щеплення від коронавірусу.

Водночас, на території Черкащини підвищений рівень госпіталізацій.

Передісторія: 

  • З 12 листопада Черкаську область відправили у "червону" зону поширення коронавірусу.

Українська правда
Теми: Черкаська областькарантинCovid-2019вакцинаціятранспорт


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