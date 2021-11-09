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В транспорт только с Covid-сертификатом: в Черкасской области усилили ограничения

Вторник, 9 ноября 2021, 15:50
В транспорт только с Covid-сертификатом: в Черкасской области усилили ограничения
фото: Эльдар Сарахман УП

В Черкасской области, которую с 12 ноября отнесли в "красную" зону распространения коронавируса, ввели дополнительные ограничения и будут проверять у пассажиров междугороднего транспорта наличие сертификатов о вакцинации от Covid-19.

Источник: брифинг главы ОГА Александра Скичко

Прямая речь: "Что касается перевозок между городами. На межобластных, как мы знаем, уже введены там COVID-сертификаты, а сейчас это касается также перевозок внутри области (из одного населенного пункта в другой). В этом случае потребуются сертификаты...

Что касается города (Черкассы – ред.). Мы дождемся заседания комиссии ТЭБ и ЧС местной и посмотрим. Если город захочет, то он может ввести дополнительные ограничения и тогда будут перевозки только по сертификатам о вакцинации".

Детали: По словам Скичка, 28% населения области получили полный курс прививки от коронавируса.

В то же время на территории Черкасской области несколько дней повышен уровень госпитализаций.

Предыстория:

  • С 12 ноября Черкасскую область отправили в "красную" зону распространения коронавируса.

Украинская правда
Темы: Черкасская областькарантинCovid-2019вакцинациятранспорт
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