Кива пообіцяв "згадати кожну шавку", яка позбавила його наукового ступеня

Нардеп від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива пообіцяв молитися і повернути "все, що у нього забрали", після того, як колегія Міністерства освіти та науки позбавила його наукового ступеня.

Джерело: Кива у Facebook

Дослівно: "Все, що ви, шавки боягузливі, у мене забрали - я поверну, а за тих, хто в цьому брав участь, тепер, як православний, молитимусь, знаю і згадаю кожного... Ви вже закінчуєте, а я лише почав".

Деталі: Кива також звернувся до президента Володимира Зеленського з пропозицією позбавити його адвокатського свідоцтва.

Що передувало: 30 листопада Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження Іллі Киві наукового ступеня "кандидат наук з держуправління".

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