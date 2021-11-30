Кива пообіцяв "згадати кожну шавку", яка позбавила його наукового ступеня
Вівторок, 30 листопада 2021, 23:59
Нардеп від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива пообіцяв молитися і повернути "все, що у нього забрали", після того, як колегія Міністерства освіти та науки позбавила його наукового ступеня.
Джерело: Кива у Facebook
Дослівно: "Все, що ви, шавки боягузливі, у мене забрали - я поверну, а за тих, хто в цьому брав участь, тепер, як православний, молитимусь, знаю і згадаю кожного... Ви вже закінчуєте, а я лише почав".
Деталі: Кива також звернувся до президента Володимира Зеленського з пропозицією позбавити його адвокатського свідоцтва.
Що передувало: 30 листопада Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження Іллі Киві наукового ступеня "кандидат наук з держуправління".
Передісторія:
- Кива 26 квітня "захистив дисертацію" кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
- Під час процедури захисту журналістів не пускали до приміщення невідомі молодики.
- Журналісти видання Bihus Info довели, що Кива підробляв довідки для дисертації та збрехав про свою участь у вигаданих академічних конференціях.
- Після розголосу Кива заявив, що його наукового керівника незаконно звільнили. Однак він пообіцяв йому посаду міністра освіти, коли очолить владу в країні.