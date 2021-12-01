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Кива пообіцяв "згадати кожну шавку", яка позбавила його наукового ступеня

Середа, 1 грудня 2021, 00:59

Нардеп від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива пообіцяв молитися і повернути "все, що у нього забрали", після того, як колегія Міністерства освіти та науки позбавила його наукового ступеня.

Джерело: Кива у Facebook

Дослівно: "Все, що ви, шавки боягузливі, у мене забрали - я поверну, а за тих, хто в цьому брав участь, тепер, як православний, молитимусь, знаю і згадаю кожного... Ви вже закінчуєте, а я лише почав".

Деталі: Кива також звернувся до президента Володимира Зеленського з пропозицією позбавити його адвокатського свідоцтва.

Що передувало: 30 листопада Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження Іллі Киві наукового ступеня "кандидат наук з держуправління".

Передісторія: 

  • Кива 26 квітня "захистив дисертацію" кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
  • Під час процедури захисту журналістів не пускали до приміщення невідомі молодики.
  • Журналісти видання Bihus Info довели, що Кива підробляв довідки для дисертації та збрехав про свою участь у вигаданих академічних конференціях.
  • Після розголосу Кива заявив, що його наукового керівника незаконно звільнили. Однак він пообіцяв йому посаду міністра освіти, коли очолить владу в країні.

Теми: Кива


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