У Кивы отобрали научную степень
Аттестационная коллегия Министерства образования и науки отменила решение о присуждении Илье Киве научной степени "кандидат наук по госуправлению".
Источник: народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады Юлия Гришина в Facebook
Прямая речь: "Только что на заседании Аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве научной степени кандидата наук по госуправлению".
Детали: По ее словам, кроме того, руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов, участвовавших в защите диссертации Кивой, лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.
Предыстория:
- Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа - При жизни" Кива 26 апреля "защитил диссертацию" кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Во время процедуры защиты журналистов не пускали в помещение неизвестные молодые люди.
- Журналисты издания Bihus Info доказали, что Кива подделал справки для диссертации и соврал о своем участии в выдуманных академических конференциях.
- После огласки Кива заявил, что его научного руководителя незаконно уволили. Он пообещал ему должность министра образования, когда возглавит власть в стране.