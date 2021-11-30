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У Кивы отобрали научную степень

Вторник, 30 ноября 2021, 15:44
У Кивы отобрали научную степень
Ілья Кива, фото с его фейсбук-страницы

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки отменила решение о присуждении Илье Киве научной степени "кандидат наук по госуправлению".

Источник: народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады Юлия Гришина в Facebook

Прямая речь: "Только что на заседании Аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве научной степени кандидата наук по госуправлению".

Детали: По ее словам, кроме того, руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов, участвовавших в защите диссертации Кивой, лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

Предыстория:

  • Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа - При жизни" Кива 26 апреля "защитил диссертацию" кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • Во время процедуры защиты журналистов не пускали в помещение неизвестные молодые люди.
  • Журналисты издания Bihus Info доказали, что Кива подделал справки для диссертации и соврал о своем участии в выдуманных академических конференциях.
  • После огласки Кива заявил, что его научного руководителя незаконно уволили. Он пообещал ему должность министра образования, когда возглавит власть в стране.

Украинская правда

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Темы: КиваобразованиеВерховная РадаОПЗЖ
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