Половина українців вважають, що "слуги" бойкотують канали Ахметова, бо бояться критики

Близько 50% українців вважають, що депутати президентської "Слуги народу" вирішили не ходити на ефіри телеканалів олігарха Ріната Ахметова, тому що не сприймають критики.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада

Дослівно: "Половина респондентів (49,6%) вважають, що в основі рішення "Слуги народу" не ходити на ефіри "України" та "України 24" лежить нетерпимість до критики. Вважають це справедливим обуренням через упередження телеканалів – 20,2%".

Опитування провів КМІС упродовж 26-29 листопада 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 1203 респонденти віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

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