Половина українців вважають, що "слуги" бойкотують канали Ахметова, бо бояться критики
Близько 50% українців вважають, що депутати президентської "Слуги народу" вирішили не ходити на ефіри телеканалів олігарха Ріната Ахметова, тому що не сприймають критики.
Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада
Дослівно: "Половина респондентів (49,6%) вважають, що в основі рішення "Слуги народу" не ходити на ефіри "України" та "України 24" лежить нетерпимість до критики. Вважають це справедливим обуренням через упередження телеканалів – 20,2%".
Опитування провів КМІС упродовж 26-29 листопада 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Було опитано 1203 респонденти віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
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Передісторія:
- На своєму пресмарафоні 26 листопада Зеленський заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, і що в це питання готовий включитися Ахметов.
- Пізніше Зеленський опосередковано звинуватив Ахметова у тому, що його компанії шантажують владу погрозами енергетичної кризи чи відключення опалення.
- "Слуга народу" вирішила більше не брати участі в ефірах на каналах Ахметова.
- 19 листопада представники влади, включаючи президента Володимира Зеленського та главу ОП Андрія Єрмака, не прийшли на ефір "Свободи слова Савіка Шустера", на якому мали обговорювати питання "вагнерівців" після публікації документів щодо спецоперації журналісткою Яніною Соколовою.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що представники влади не пішли в ефір телепрограми обговорювати зрив спецоперації щодо "вагнерівців", бо то олігархічне телебачення, а запрошення туди – фейк та хайп.