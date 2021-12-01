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Росія розпочала військові навчання біля українських кордонів

Середа, 1 грудня 2021, 16:21
Росія розпочала військові навчання біля українських кордонів
Російський військовий під час навчань "Рубеж-2021" 9 вересня 2021 року. Фото: Getty Images

У Росії розпочались військові навчання в Південному військовому окрузі, що межує зі східним кордоном України.

Джерело: пресслужба Південного військового округу РФ

Деталі: Навчання відбуватимуться на 30 полігонах у Ростовській, Астраханській і Волгоградській областях, Кубані, Ставропольському краю, тимчасово окупованому Криму та Північному Кавказі. 

У повідомленні також зазначають, що залучать російські військові бази в Південному Кавказі. 

Окрім військовослужбовців у військових частинах ПВО, до навчань залучили додатково ще понад 10 тисяч військових із мотострілецьких дивізій інших військових округів.

Урочистий мітинг з початку навчань відкрив заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров у тимчасово окупованому Севастополі.

Передісторія: 

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів. 
  • 11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.
  • 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю 21 листопада виданню Military Times, у якому заявив, що Росія планує захопити південні й східні області України наприкінці січня - на початку лютого 2022 року. Наступ буде вестися з території Білорусі, окупованого Криму та зі сходу.
  • 30 листопада президент РФ Владімір Путін заявив, що Росії доведеться відповідати на розширення НАТО, зокрема на противагу доєднання до союзу України. Він хоче отримати юридичні гарантії, що Україну не запросять до НАТО.

Українська правда

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Теми: РосіявійнаКримУкраїна
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