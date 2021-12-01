Росія розпочала військові навчання біля українських кордонів

Російський військовий під час навчань "Рубеж-2021" 9 вересня 2021 року. Фото: Getty Images

У Росії розпочались військові навчання в Південному військовому окрузі, що межує зі східним кордоном України.

Джерело: пресслужба Південного військового округу РФ

Деталі: Навчання відбуватимуться на 30 полігонах у Ростовській, Астраханській і Волгоградській областях, Кубані, Ставропольському краю, тимчасово окупованому Криму та Північному Кавказі.

У повідомленні також зазначають, що залучать російські військові бази в Південному Кавказі.

Окрім військовослужбовців у військових частинах ПВО, до навчань залучили додатково ще понад 10 тисяч військових із мотострілецьких дивізій інших військових округів.

Урочистий мітинг з початку навчань відкрив заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров у тимчасово окупованому Севастополі.

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