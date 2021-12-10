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Россия отвергла предложение Украины о прекращении огня – ТКГ

Пятница, 10 декабря 2021, 00:18
Россия отвергла предложение Украины о прекращении огня – ТКГ
Донбасс, фото Getty Images

На внеочередном заседании ТКГ 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.

Источник: ТКГ

Детали: Украинская сторона в ТКГ "в целях обеспечения стабильного перемирия" предложила расширить состав СЦКК "уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (по их согласию)" как независимой стороной.

Как сообщают в ТКГ, РФ это предложение категорически отвергла.

Кроме того, "предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении к режиму прекращения огня с 00.01 10 декабря 2021 года" также было отвергнуто Российской Федерацией.

Что было раньше: Представители Трехсторонней контактной группы 8 декабря обсуждали возможности усиления режима прекращения огня на востоке Украины, но не пришли к согласию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "тупике" в переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию кризиса на востоке Украины.

Напомним: Украина предлагает предпринять ряд конкретных шагов, включая новое "рождественское" перемирие, с целью выхода из "тупика" на переговорах по урегулированию начатого Россией вооруженного конфликта.

Украинская правда

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Темы: ТКГРосcиявойна
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