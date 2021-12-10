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США не вмовляють Україну віддати частину своєї території Росії – Білий дім

П'ятниця, 10 грудня 2021, 02:52
США не вмовляють Україну віддати частину своєї території Росії – Білий дім
Джен Псакі, фото: GettyImages

У Білому домі заявили, що з боку США не чиниться тиск на Україну, щоб вона віддала Росії частину своєї території в обмін на невторгнення.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі

Деталі: Під час брифінгу Псакі поставили питання: "Стосовно України, є деякі повідомлення про те, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася своїми територіями як засіб запобігти вторгненню. Це правда?"

Псакі відповіла: "Це цілковита неправда".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що представники адміністрації президента Джо Байдена припускають, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.

Довідка: Згідно з другим пакетом Мінських угод від лютого 2015 року, Україна мала б змінити свою Конституцію, щоб врахувати "особливості" ОРДЛО, та ухвалити законодавство про їхній "особливий статус".Пункту 11 про конституційну реформу мало передувати припинення вогню, відведення військ, звільнення заручників, повернення контролю над кордоном, проведення виборів, відновлення соцвиплат тощо,

Москва вимагала від Києва проєкт поправок до Конституції України, які б окреслили так званий "особливий статус" Донбасу, і хотіла змусити Україну слідувати мінським домовленостям.

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак домагався ухвалення Верховною Радою України законів, погоджених із Донбасом, на що президент Володимир Зеленський заявляв, що від України ніхто не може нічого вимагати, зокрема закону про "особливий статус Донбасу".

Знати більше: Комплекс заходів з виконання мінських угод. Повний текст

Підсумки мінської ночі – небезпеки угоди для України

Українська правда
Теми: СШАДонбас
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