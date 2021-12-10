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США не уговаривают Украину отдать часть своей территории России – Белый дом

Пятница, 10 декабря 2021, 02:52
США не уговаривают Украину отдать часть своей территории России – Белый дом
фото: GettyImages

В Белом доме заявили, что со стороны США не оказывается давление на Украину, чтобы она отдала России часть своей территории в обмен на невторжение.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Детали: Во время брифинга Псаки задали вопрос: "Что касается Украины, есть некоторые сообщения о том, что США давят на Украину, чтобы она уступила свои территории как способ избежать вторженя. Это правда?"

Псаки ответила: "Это абсолютная ложь".

Что было раньше: Раньше сообщалось, что представители администрации президента Джо Байдена допускают, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

Справка: Согласно второму пакету Минских соглашений от февраля 2015 года, Украина должна изменить свою Конституцию, чтобы учесть "особенности" ОРДЛО, и принять законодательство об их "особом статусе". Пункту 11 о конституционной реформе должно предшествовать прекращение огня, отвод войск, освобождение заложников, возвращение контроля над границей, проведение выборов, возобновление соцвыплат и т.д.

Москва требовала от Киева проекта поправок к Конституции Украины, которые бы обозначили так называемый "особый статус" Донбасса, и хотела заставить Украину следовать минским договоренностям.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак добивался принятия Верховной Радой Украины законов, согласованных с Донбассом, на что президент Владимир Зеленский заявлял, что от Украины никто не может ничего требовать, в частности, закона об "особом статусе Донбасса".

Знать больше: Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Полный текст

Итоги минской ночи – опасность соглашения для Украины

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАДонбасс
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