ВРП: Етична рада не подала список кандидатів на посади членів ВРП

Вища рада правосуддя заявляє, що Етична рада не надала список кандидатів, рекомендованих для обрання членами ВРП, до початку з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, який відбудеться 10 грудня і має призначити членів ВРП.

Джерело: сайт ВРП

Дослівно ВРП: "Відповідно до вимог закону Етична рада надає органу, який скликає відповідний з’їзд або конференцію, висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП. Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад".

Деталі: Повідомляється, що з’їзд був запланований на 10 ранку 10 грудня. До порядку денного з’їзду включено питання обрання членів ВРП.

Тому 30 листопада ВРП направила на адресу Етичної ради копії документів для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності.

Вказується, що ВРП також надала Етичній раді копії висновків про результати спеціальної перевірки та висновки про відповідність кандидата та його документів вимогам, встановленим законом про Вищу раду правосуддя.

6 грудня ВРП звернулася до Етичної ради з проханням надати список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП для обрання з’їздом.

9 грудня Етична рада відповіла, що надішле список кандидатів та висновки щодо них органу, який призначає члена ВРП.

Однак, наголошується, що станом на 8 ранку 10 грудня Етична рада вказані документи Вищій раді правосуддя не надала.

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