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ВСП: Этический совет не подал список кандидатов на должности членов ВСП

Пятница, 10 декабря 2021, 09:51
Фото zbruc.eu

Высший совет правосудия заявляет, что Этический совет не предоставил список кандидатов, рекомендованных для избрания членами ВСП, до начала съезда представителей юридических вузов и научных учреждений, который состоится 10 декабря и должен назначить членов ВСП.

Источник: сайт ВСП

Дословно ВСП: "В соответствии с требованиями закона Этический совет предоставляет органу, который созывает соответствующий съезд или конференцию, заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и добродетели, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП. Такой список должен содержать количество кандидатур, которое, по меньшей мере, вдвое превышает количество вакантных должностей".

Детали: Сообщается, что съезд был запланирован на 10 утра 10 декабря. В повестку дня съезда включен вопрос избрания членов ВСП.

Поэтому 30 ноября ВСП направил в адрес Этического совета копии документов для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добродетели.

Указывается, что ВСП также предоставил Этическому совету копии заключений о результатах специальной проверки и заключения о соответствии кандидата и его документов требованиям, установленным законом о Высшем совете правосудия.

6 декабря ВСП обратился в Этический совет с просьбой предоставить список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП для избрания на съезде.

9 декабря Этический совет ответил, что пришлет список кандидатов и заключения в отношении этих кандидатов органу, который назначает членом ВСП.

Однако отмечается, что по состоянию на 8 утра 10 декабря Этический совет указанные документы Высшему совету правосудия не предоставил.

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Предыстория: 

  • 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5068 о реформе Высшего совета правосудия, предусматривающий проверку на добропорядочность членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.  
  • 9 ноября стало известно, что в Украине сформирован первый состав Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.
  • 1 декабря Этический совет официально начал работу.

Украинская правда
Темы: ВСПсуд
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