ВСП: Этический совет не подал список кандидатов на должности членов ВСП

Высший совет правосудия заявляет, что Этический совет не предоставил список кандидатов, рекомендованных для избрания членами ВСП, до начала съезда представителей юридических вузов и научных учреждений, который состоится 10 декабря и должен назначить членов ВСП.

Источник: сайт ВСП

Дословно ВСП: "В соответствии с требованиями закона Этический совет предоставляет органу, который созывает соответствующий съезд или конференцию, заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и добродетели, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП. Такой список должен содержать количество кандидатур, которое, по меньшей мере, вдвое превышает количество вакантных должностей".

Детали: Сообщается, что съезд был запланирован на 10 утра 10 декабря. В повестку дня съезда включен вопрос избрания членов ВСП.

Поэтому 30 ноября ВСП направил в адрес Этического совета копии документов для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добродетели.

Указывается, что ВСП также предоставил Этическому совету копии заключений о результатах специальной проверки и заключения о соответствии кандидата и его документов требованиям, установленным законом о Высшем совете правосудия.

6 декабря ВСП обратился в Этический совет с просьбой предоставить список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП для избрания на съезде.

9 декабря Этический совет ответил, что пришлет список кандидатов и заключения в отношении этих кандидатов органу, который назначает членом ВСП.

Однако отмечается, что по состоянию на 8 утра 10 декабря Этический совет указанные документы Высшему совету правосудия не предоставил.

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