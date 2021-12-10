Розкол у "Голосі": Рудик звинуватили в роботі на Ахметова

Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова звинуватила голову партії Кіру Рудик в роботі на олігарха Рината Ахметова через те, що вона заступилася за токшоу Наталі Влащенко. Рудик відповіла, що група "Справедливість" уникає гострої критики влади та працює на Офіс президента.

Джерело: facebook-сторінка Устінової, коментар Рудик "Українській правді"

Пряма мова Устінової: "Вчора вийшла стаття Кіри Рудик про придушення свободи слова в Україні на американському Atlantic Council.

В ньому вона стверджує, що Наталю Влащенко, яка працює на телеканалі Ахметова за критику влади назвали проросійською. Телеканалі, Ахметова, де Рудик і Железняк вже давно стали ТОП-спікерами.

Я не вірю в такі співпадіння, але схоже партію "ГОЛОС" вже спокійно можна перейменувати в партію "Голос Ахметова".

Речення про ток-шоу Влащенко зі статті Рудик

Деталі: Рудик опублікувала свою думку в блозі на сайті Atlantic Council 8 грудня.

Головною тезою її статті є те, що президент Володимир Зеленський обмежує свободу слова в Україні.

Вона перелічує зокрема суперечку президента із журналістами Юрієм Бутусовим та Михайлом Ткачем на пресконференції 26 листопада. Серед прикладів придушення голосу опозиції вона називає тиск на Яніну Соколову через "Ваґнерґейт" та звіт про наявність проросійських наративів у ток-шоу Наталі Влащенко на телеканалі "Україна 24".

Пряма мова Рудик: "Бути демократичною і проєвропейською опозицією означає системно підтримувати свободу слова. З утисків права вільно публічно висловлювати свої думки починається тоталітаризм і диктатура.

Щоб українська свобода слова не перетворилась на "білоруську", "російську" чи "сталінську" — її треба захищати. Тому дивно бачити подібні закиди від тих, хто називає себе "опозицією".

Варто звернути увагу, що досі ми так і не побачили позиції так званої "Справедливості" по:

Державній зраді під час зриву спецоперації із затримання "вагнерівців",

Скандалів з офшорами президента і його оточення (а не виправдання цього ганебного явища),

Нападів на журналістів,

Адекватного сприйняття ініціатив влади, а не сліпого піддакування,

Підголосовування за держбюджет в обмін на "соцеконом".

Це наштовхує на висновки, що депутати "Справделивості" систематично працюють на Банкову і навіть не намагаються це приховати".

Довідково: Устінова не вважає себе частиною команди "Голосу". Вона разом із 10 іншими депутатами, обраними від "Голосу", утворили власне депутатське об’єднання "Справедливість" та критикують діяльність фракції та партії.

Знати більше: Відхід Притули і повстання партосередків. Як ''Голос'' розбивається об партійні міжусобиці

Що було раніше: 6 грудня громадська організація "Центр протидії корупції" оприлюднила свій аналіз ток-шоу Влащенко на телеканалі "Україна 24". Вони знайшли що в 30 із 40 випусків цього літа хоча б один раз звучали тези про марність євроінтеграції України або ж загрози партнерства із західними демократіями.