"Вагнергейт": ДБР шукає, хто злив журналістам дані спецслужб

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перевіряють джерела витоку документів щодо діяльності спецслужб.

Джерело: ДБР

Дослівно: "В мережі інтернет 18 листопада 2021 опубліковано документи, які містять відомості щодо планування та виконання Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Службою безпеки України заходів, пов’язаних із організацією затримання на території України бойовиків ПВК "Вагнер".

У межах відкритого кримінального провадження, буде здійснена перевірка щодо автентичності цих документів. А також встановлення військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їх витоку".

Деталі: Вказано, що провадження відкрито за ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

На уточнююче запитання "Української правди", чи буде ДБР викликати Яніну Соколову на допит, у Бюро уточнили дослівно: "можливо, але лише як свідка, рішення ухвалюватиме слідчий".

Що передувало: 18 листопада журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації "Авеню" з затримання найманців ПВК "Вагнер" і той факт, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого воєнно-політичного керівництва.

Соколова повідомила, що документи їй "підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому". Вона й її колеги вважають їх оригінальними, тому оприлюднили.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав оприлюднений звіт "серйозним і болісним ударом по наших можливостях як держави". Соколова парирувала, що її інформація лише підтверджує розслідування Bellingcat, а також є цінною для суспільства.

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