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Раскол в "Голосе": Рудык обвинили в работе на Ахметова

Пятница, 10 декабря 2021, 16:25
Кира Рудык в Верховной Раде. Фото: FACEBOOK-страница "ГОЛОС"

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова обвинила главу партии Киру Рудык в работе на олигарха Рината Ахметова из-за того, что она заступилась за ток-шоу Натальи Влащенко. Рудик ответила, что группа "Справедливость" избегает острой критики и работает на Офис президента.

Источник: facebook-страница Устиновой, коментарий Рудык для "Украинской правды"

Прямая речь Устиновой: "Вчера вышла статья Киры Рудык про давление на свободу слова в Украине на американском Atlantic Council.

В нем она утверждает, что Наталью Влащенко, работающую на телеканале Ахметова, за критику власти назвали пророссийской. Телеканалы, Ахметова, где Рудык и Железняк уже давно стали спикерами.

Я не верю в такие совпадения, но похоже партию "ГОЛОС" уже спокойно можно переименовать в партию "Голос Ахметова".

Предложение о ток-шоу Влащенко в статье Рудык
Предложение о ток-шоу Влащенко в статье Рудык

Детали: Рудык опубликовала свои мысли в блоге на сайте Atlantic Council 8 декабря.

Главным тезисом ее статьи является то, что президент Владимир Зеленский ущемляет свободу слова в Украине.

Она перечисляет, в частности, спор президента с журналистами Юрием Бутусовым и Михаилом Ткачем на пресс-конференции 26 ноября. Также среди примеров ущемления голоса оппозиции она называет давление на Янину Соколову из-за "Вагнергейта" и появления отчета о наличии пророссийских нарративов в ток-шоу Наталии Влащенко на телеканале "Украина 24".

Прямая речь Рудык: "Быть демократической и проевропейской оппозицией означает системно поддерживать свободу слова. С ущемления права свободно выражать свои мысли начинается тоталитаризм и диктатура.

Чтобы украинская свобода слова не превратилась в "белорусскую", "российскую" или "сталинскую", ее нужно защищать. Поэтому странно видеть подобные упреки от тех, кто называет себя "оппозицией".

Следует обратить внимание, что до сих пор мы так и не увидели позиции так называемой "Справедливости" по:

  • Государственной измене при срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев",
  • Скандалов с оффшорами президента и его окружения (а не оправдание этого постыдного явления),
  • Нападений на журналистов,
  • Адекватного восприятия инициатив власти, а не слепого поддакивания,
  • Подголосование за госбюджет в обмен на "соцэконом".

Это наталкивает на выводы, что депутаты "Справедливости" систематически работают на Банковой и даже не пытаются скрыть это".

Справка: Устинова не считает себя частью команды "Голоса". Она вместе с 10 другими депутатами, избранными от "Голоса", создала собственное депутатское объединение "Справедливость", критикующих деятельность фракции и партии.

Знать больше: Как у "Голоса" сел голос. История больших раздоров и маленького рейтинга

Что было раньше: 6 декабря общественная организация "Центр противодействия коррупции" опубликовала свой анализ ток-шоу Влащенко на телеканале "Украина 24". Они нашли что в 30 из 40 выпусков этим летом хотя бы один раз прозвучали тезисы о бесполезности евроинтеграции Украины или угрозы для Украины от партнерства с западными демократиями.

Денис Карловский, УП, исправлено
Темы: ГолосАхметовсвобода слова
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