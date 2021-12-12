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У Києві мітингували кілька сотень антивакцинаторів

Неділя, 12 грудня 2021, 15:15
У Києві мітингували кілька сотень антивакцинаторів
фото Укрінформ

У середмісті Києва кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації.

Джерело: Укрінформ

 

Деталі: Агентство повідомляє, що учасники акції не дотримувалися дистанції та не використовували засоби індивідуального захисту.

Колона мітингувальників пройшла через Хрещатик до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Учасники акції виступають проти законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я" та вакцинації проти коронавірусу.

 

Крім того, вони вимагають свободу "антивакцинатору" Остапу Стахіву, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.

Передісторія: 

  • Лідеру руху "антивакцинаторів" Остапу Стахіву повідомили про підозру в поваленні державного ладу 16 листопада.
  • 18 листопада суд обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави на суму майже 1 мільйон гривень.
  • 24 листопада пройшов велелюдний мітинг "антивакцинаторів" під Верховною Радою в Києві, на якому вимагали звільнити Стахіва.\Галицький районний суд Львова призначив проходження судово-медичної експертизи затриманому лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву.
  • Його прихильники зібрали та внесли визначену судом заставу розміром 998 800 тисяч гривень, після чого Стахів 1 грудня вийшов із СІЗО у Львові.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяакціїКиїв
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