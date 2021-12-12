У Києві мітингували кілька сотень антивакцинаторів
Неділя, 12 грудня 2021, 15:15
У середмісті Києва кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Агентство повідомляє, що учасники акції не дотримувалися дистанції та не використовували засоби індивідуального захисту.
Колона мітингувальників пройшла через Хрещатик до пам'ятника Тарасу Шевченку.
Учасники акції виступають проти законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я" та вакцинації проти коронавірусу.
Крім того, вони вимагають свободу "антивакцинатору" Остапу Стахіву, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.
Передісторія:
- Лідеру руху "антивакцинаторів" Остапу Стахіву повідомили про підозру в поваленні державного ладу 16 листопада.
- 18 листопада суд обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави на суму майже 1 мільйон гривень.
- 24 листопада пройшов велелюдний мітинг "антивакцинаторів" під Верховною Радою в Києві, на якому вимагали звільнити Стахіва.\Галицький районний суд Львова призначив проходження судово-медичної експертизи затриманому лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву.
- Його прихильники зібрали та внесли визначену судом заставу розміром 998 800 тисяч гривень, після чого Стахів 1 грудня вийшов із СІЗО у Львові.