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В Киеве митинговали несколько сотен антивакцинаторов

Воскресенье, 12 декабря 2021, 16:15
фото Укринформ

В центре Киева несколько сотен человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации.

Источник: Укринформ

 

Детали: Агентство сообщает, что участники акции не соблюдали дистанцию ​​и не использовали средства индивидуальной защиты.

Колонна митингующих прошла через Крещатик к памятнику Тарасу Шевченко.

Участники акции выступают против законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" и вакцинации против коронавируса.

 

Кроме того, они требуют свободу "антивакцинатору" Остапу Стахиву, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.

Предыстория: 

  • Лидеру движения "антивакцинаторов" Остапу Стахиву сообщили о подозрении в свержении государственного строя 16 ноября.
  • 18 ноября суд избрал Стахиву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму почти 1 миллион гривен.
  • 24 ноября прошел многолюдный митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой в Киеве, на котором потребовали освободить Стахива.
  • Галицкий районный суд Львова назначил прохождение судебно-медицинской экспертизы задержанному Стахиву.
  • Его сторонники собрали и внесли определенный судом залог в размере 998,8 млн гривен, после чего Стахив 1 декабря вышел из СИЗО во Львове.

Темы: вакцинацияакцииКиев
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