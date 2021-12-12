В Киеве митинговали несколько сотен антивакцинаторов

В центре Киева несколько сотен человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации.

Источник: Укринформ

Детали: Агентство сообщает, что участники акции не соблюдали дистанцию ​​и не использовали средства индивидуальной защиты.

Колонна митингующих прошла через Крещатик к памятнику Тарасу Шевченко.

Участники акции выступают против законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" и вакцинации против коронавируса.

Кроме того, они требуют свободу "антивакцинатору" Остапу Стахиву, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.

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