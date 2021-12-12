В Киеве митинговали несколько сотен антивакцинаторов
Воскресенье, 12 декабря 2021, 16:15
В центре Киева несколько сотен человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации.
Источник: Укринформ
Детали: Агентство сообщает, что участники акции не соблюдали дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты.
Колонна митингующих прошла через Крещатик к памятнику Тарасу Шевченко.
Участники акции выступают против законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" и вакцинации против коронавируса.
Кроме того, они требуют свободу "антивакцинатору" Остапу Стахиву, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.
Предыстория:
- Лидеру движения "антивакцинаторов" Остапу Стахиву сообщили о подозрении в свержении государственного строя 16 ноября.
- 18 ноября суд избрал Стахиву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму почти 1 миллион гривен.
- 24 ноября прошел многолюдный митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой в Киеве, на котором потребовали освободить Стахива.
- Галицкий районный суд Львова назначил прохождение судебно-медицинской экспертизы задержанному Стахиву.
- Его сторонники собрали и внесли определенный судом залог в размере 998,8 млн гривен, после чего Стахив 1 декабря вышел из СИЗО во Львове.