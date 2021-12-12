За насильне набуття громадянства РФ громадянство України не заберуть – Веніславський

Україна не визнає чинними російські паспорти, які були видані насильницьким шляхом українцям в ОРДЛО та окупованому Криму, тому на цих громадян не поширюються положення закону про множинне громадянство.

Джерело: представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Держава Україна не визнає факту іноземного громадянства (в цьому випадку російського), яке особи отримали насильницьким шляхом, були змушені піти на це через певні загрози для їхньої свободи, життя, для нормального існування на тимчасово окупованих територіях.

Ми вважаємо, що ці дії [Росії] порушують міжнародні стандарти у галузі прав людини, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Тобто в цьому випадку, на наш погляд, ці документи (російські паспорти, — ред.) є нікчемними й тому вони особливих юридичних наслідків за собою не тягнуть".

Деталі: Він додав, що якщо після повернення під юрисдикцію України тимчасово окупованих територій громадяни заявлять, що їх фактично змусили прийняти російське громадянство, то жодних негативних наслідків для українського громадянства вони не матимуть.

Веніславський нагадав, що у базовому законопроєкті щодо множинного громадянства, поданому президентом до парламенту, чітко сказано, що не може бути подвійного громадянства з країною-окупантом, країною-агресором.

"Тобто не може мати громадянин України одночасно громадянство Російської Федерації", — наголосив він.

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