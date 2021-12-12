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За насильне набуття громадянства РФ громадянство України не заберуть – Веніславський

Неділя, 12 грудня 2021, 20:44
За насильне набуття громадянства РФ громадянство України не заберуть – Веніславський
ФОТО: SHUTTERSTOCK

Україна не визнає чинними російські паспорти, які були видані насильницьким шляхом українцям в ОРДЛО та окупованому Криму, тому на цих громадян не поширюються положення закону про множинне громадянство.

Джерело: представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Держава Україна не визнає факту іноземного громадянства (в цьому випадку російського), яке особи отримали насильницьким шляхом, були змушені піти на це через певні загрози для їхньої свободи, життя, для нормального існування на тимчасово окупованих територіях.

Ми вважаємо, що ці дії [Росії] порушують міжнародні стандарти у галузі прав людини, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Тобто в цьому випадку, на наш погляд, ці документи (російські паспорти, — ред.) є нікчемними й тому вони особливих юридичних наслідків за собою не тягнуть".

Деталі: Він додав, що якщо після повернення під юрисдикцію України тимчасово окупованих територій громадяни заявлять, що їх фактично змусили прийняти російське громадянство, то жодних негативних наслідків для українського громадянства вони не матимуть.

Веніславський нагадав, що у базовому законопроєкті щодо множинного громадянства, поданому президентом до парламенту, чітко сказано, що не може бути подвійного громадянства з країною-окупантом, країною-агресором.

"Тобто не може мати громадянин України одночасно громадянство Російської Федерації", — наголосив він.

Передісторія: 

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував внесення у Верховну Раду законопроєкту про "множинне громадянство".
  • 2 грудня Зеленський подав до Верховної Ради 5 законопроєктів щодо громадянства. Ними президент хоче врегулювати питання подвійного громадянства, зобов'язати чиновників вказували подвійне громадянство у деклараціях, а до роботи в судах і на митниці не допускати громадян інших держав. І не завдяки новому закону, а через внесення змін до чинних.
  • Запропоновані президентом зміни до закону "Про громадянство України" передбачають збереження принципу єдиного громадянства, закріпленого в Конституції України, та запровадження декларації про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України.

"Українська правда" у Threads

Теми: громадянствоОРДЛОКримРосіяпаспорт
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