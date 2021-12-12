За насильственное обретение гражданства РФ гражданство Украины не заберут – Вениславский

Украина не признает действующими российские паспорта, выданные насильственным путем украинцам в ОРДЛО и оккупированном Крыму, поэтому на этих граждан не распространяются положения закона о множественном гражданстве.

Источник: представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Государство Украины не признает факт иностранного гражданства (в этом случае российского), которое лица получили насильственным путем, были вынуждены пойти на это из-за определенных угроз для их свободы, жизни, для нормального существования на временно оккупированных территориях.

Мы считаем, что эти действия [России] нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. То есть в этом случае, на наш взгляд, эти документы (российские паспорта, — ред.) ничтожны и поэтому они особых юридических последствий за собой не тянут".

Детали: Он добавил, что если по возвращении под юрисдикцию Украины временно оккупированных территорий граждане заявят, что их фактически заставили принять российское гражданство, то никаких негативных последствий для украинского гражданства у них не будет.

Вениславский напомнил, что в базовом законопроекте о множественном гражданстве, поданном президентом в парламент, четко сказано, что не может быть двойного гражданства со страной-оккупантом, страной-агрессором.

"То есть не может иметь гражданин Украины одновременно гражданство Российской Федерации", - подчеркнул он.

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