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За насильственное обретение гражданства РФ гражданство Украины не заберут – Вениславский

Воскресенье, 12 декабря 2021, 20:44
За насильственное обретение гражданства РФ гражданство Украины не заберут – Вениславский
ФОТО: SHUTTERSTOCK

Украина не признает действующими российские паспорта, выданные насильственным путем украинцам в ОРДЛО и оккупированном Крыму, поэтому на этих граждан не распространяются положения закона о множественном гражданстве.

Источник: представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Государство Украины не признает факт иностранного гражданства (в этом случае российского), которое лица получили насильственным путем, были вынуждены пойти на это из-за определенных угроз для их свободы, жизни, для нормального существования на временно оккупированных территориях.

Мы считаем, что эти действия [России] нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. То есть в этом случае, на наш взгляд, эти документы (российские паспорта, — ред.) ничтожны и поэтому они особых юридических последствий за собой не тянут".

Детали: Он добавил, что если по возвращении под юрисдикцию Украины временно оккупированных территорий граждане заявят, что их фактически заставили принять российское гражданство, то никаких негативных последствий для украинского гражданства у них не будет.

Вениславский напомнил, что в базовом законопроекте о множественном гражданстве, поданном президентом в парламент, четко сказано, что не может быть двойного гражданства со страной-оккупантом, страной-агрессором.

"То есть не может иметь гражданин Украины одновременно гражданство Российской Федерации", - подчеркнул он.

Предыстория:

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о "множественном гражданстве".
  • 2 декабря Зеленский подал в Верховную Раду 5 законопроектов относительно гражданства. Ими президент хочет урегулировать вопросы двойного гражданства, обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать граждан других государств. И не посредством нового закона, а через внесение изменений в существующие. 
  • Предложенные президентом изменения в закон "О гражданстве Украины" предусматривают сохранение принципа единого гражданства, закрепленного в Конституции Украины, и введение декларации об отказе от иностранного гражданства и признание себя только гражданином Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: гражданствоОРДЛОКрымРосcияпаспорт
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