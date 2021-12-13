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Експосол США Макфол: Говорити про Донбас за спиною України – це рецепт катастрофи

Понеділок, 13 грудня 2021, 12:34
Експосол США Макфол: Говорити про Донбас за спиною України – це рецепт катастрофи
Майкл Макфол. Фото ТАСС

Колишній посол США Майкл Макфол заявив, що будь-яке обговорення автономії окупованого Донбасу між США і Росією без участі України є рецептом катастрофи.

Джерело: Макфол в інтерв’ю "Українській правді", коментуючи те, що в американських медіа кілька днів тому з'явилися публікації щодо можливої автономії на Донбасі як однієї з умов для України з боку адміністрації Байдена

Пряма мова Макфола: "Не має бути таких обставин, коли Путін та Байден, або Байден та Макрон говорять про те, що краще за все для України. Це обговорення має стати частиною перемовин, в яких демократично обрана влада України бере участь.

Я бачу в цьому велику небезпеку, якщо американські дипломати почнуть зустрічатися із російськими дипломатами, щоб секретно обговорити питання Донбасу. Це рецепт катастрофи".

Деталі: Макфол зазначив, що також бачив подібні публікації, але додав, що його джерела у Білому домі стверджують, що це не відповідає дійсності, і що "такої дискусії взагалі не було".

Він підкреслив, що на його думку не може бути жодного обговорення про надання автономії окупованого Донбасу без погодження із обраною народом владою України.

Що було раніше: Раніше американські ЗМІ з посиланням на представників адміністрації президента Джо Байдена припускали, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.

Довідка: Згідно з другим пакетом Мінських угод від лютого 2015 року, Україна мала б змінити свою Конституцію, щоб врахувати "особливості" ОРДЛО, та ухвалити законодавство про їхній "особливий статус". Пункту 11 про конституційну реформу мало передувати припинення вогню, відведення військ, звільнення заручників, повернення контролю над кордоном, проведення виборів, відновлення соцвиплат тощо,

Москва вимагала від Києва проєкт поправок до Конституції України, які б окреслили так званий "особливий статус" Донбасу, і хотіла змусити Україну слідувати мінським домовленостям.

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак домагався ухвалення Верховною Радою України законів, погоджених із Донбасом, на що президент Володимир Зеленський заявляв, що від України ніхто не може нічого вимагати, зокрема закону про "особливий статус Донбасу".

Знати більше: Комплекс заходів з виконання мінських угод. Повний текст

Підсумки мінської ночі – небезпеки угоди для України

Українська правда

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Теми: СШАДонбасУкраїнаРосія
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