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Экс-посол США Макфол: Говорить о Донбассе за спиной Украины – это рецепт катастрофы

Понедельник, 13 декабря 2021, 13:34
Майкл Макфол. Фото ТАСС

Бывший посол США Майкл Макфол заявил, что любое обсуждение автономии оккупированного Донбасса между США и Россией без участия Украины является рецептом катастрофы.

Источник: Макфол в интервью "Украинской правде", комментируя то, что в американских медиа несколько дней назад появились публикации относительно возможной автономии на Донбассе как одного из условий для Украины со стороны администрации Байдена

Прямая речь Макфола: "Не должно быть таких обстоятельств, когда Путин и Байден или Байден и Макрон говорят о том, что лучше всего для Украины. Это обсуждение должно стать частью переговоров, в которых демократически избранные власти Украины принимают участие.

Я вижу в этом большую опасность, если американские дипломаты станут встречаться с российскими дипломатами, чтобы секретно обсудить вопросы Донбасса. Это рецепт катастрофы".

Детали: Макфол отметил, что также видел подобные публикации, но добавил, что его источники в Белом доме утверждают, что это не соответствует действительности, и что такой дискуссии вообще не было.

Он подчеркнул, что, по его мнению, не может быть никакого обсуждения о предоставлении автономии оккупированному Донбассу без согласования с избранной народом властью Украины.

Что было раньше: Ранее американские СМИ со ссылкой на представителей администрации президента Джо Байдена допускали, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

Справка: Согласно второму пакету Минских соглашений от февраля 2015 года, Украина должна изменить свою Конституцию, чтобы учесть "особенности" ОРДЛО, и принять законодательство об их "особом статусе". Пункту 11 о конституционной реформе должно предшествовать прекращение огня, отвод войск, освобождение заложников, возвращение контроля над границей, проведение выборов, возобновление соцвыплат и т.д.

Москва требовала от Киева проекта поправок к Конституции Украины, которые бы обозначили так называемый "особый статус" Донбасса, и хотела заставить Украину следовать минским договоренностям.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак добивался принятия Верховной Радой Украины законов, согласованных с Донбассом, на что президент Владимир Зеленский заявлял, что от Украины никто не может ничего требовать, в частности, закона об "особом статусе Донбасса".

Знать больше: Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Полный текст

Итоги минской ночи – опасность соглашения для Украины

Украинская правда
Темы: СШАДонбассУкраинаРосcия
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