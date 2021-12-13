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Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 

Понеділок, 13 грудня 2021, 19:30
Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій Інфініті втричі перевищив дозволену швидкість 
Микола Харківський. Фото: Суспільне

У момент ДТП  в Харкові 26 жовтня швидкість автомобіля "Інфініті" сягала 180 км/год.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на коментар речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка

Пряма мова: "Автотехнічна експертиза встановила, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год".

Деталі: Чубенко додав, що експертизу проводили фахівці Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Передісторія: 

  • 26 жовтня близько 20:40 на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської Микола Харківський на автомобілі марки Infiniti на великій швидкості зіткнувся з іншими автівками Chevrolet i Skoda. Водій Chevrolet загинув на місці.
  • 16-річний юнак наразі перебуває під вартою.
  • 19 листопада адвокати потерпілих заявили, що Харківський визнав свою провину в скоєнні смертельної аварії.
  • 7 грудня психіатрична експертиза визнала підозрюваного осудним.
  • Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківДТПавто
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