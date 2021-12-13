Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 

У момент ДТП в Харкові 26 жовтня швидкість автомобіля "Інфініті" сягала 180 км/год.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на коментар речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка

Пряма мова: "Автотехнічна експертиза встановила, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год".

Деталі: Чубенко додав, що експертизу проводили фахівці Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

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