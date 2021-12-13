Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

В момент ДТП в Харькове 26 октября скорость автомобиля "Инфинити" достигала 180 км/ч.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на комментарий спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко

Прямая речь: "Автотехническая экспертиза установила, что во время ДТП на проспекте Гагарина 26 октября 2021 16-летний водитель Infiniti ехал со скоростью 180 км/ч"

Детали: Чубенко добавил, что экспертизу проводили специалисты Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

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