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Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Понедельник, 13 декабря 2021, 19:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель Инфинити втрое превысил разрешенную скорость
Николай Харьковский. Фото: Суспільне

В момент ДТП в Харькове 26 октября скорость автомобиля "Инфинити" достигала 180 км/ч.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на комментарий спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко

Прямая речь: "Автотехническая экспертиза установила, что во время ДТП на проспекте Гагарина 26 октября 2021 16-летний водитель Infiniti ехал со скоростью 180 км/ч"

Детали: Чубенко добавил, что экспертизу проводили специалисты Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Предыстория:

  • 26 октября около 20:40 на перекрестке улиц Гагарина и Одесской Николай Харьковский на автомобиле марки Infiniti на большой скорости столкнулся с другими автомобилями Chevrolet и Skoda. Водитель Шевроле погиб на месте.
  • 16-летний парень находится под стражей.
  • 19 ноября адвокаты потерпевших заявили, что Харьковский признал свою вину в совершении смертельной аварии.
  • 7 декабря психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым.
  • Парень не раз попадал в поле зрения полиции. В 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону сына.

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Темы: ХарьковДТПавто
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