Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Найбільш імовірний час ескалації з боку Росії в січні, Україна дасть відсіч – Резніков

П'ятниця, 3 грудня 2021, 10:36
Міністр Резніков і головнокомандувач ЗСУ Залужний у зоні ООС, фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що найбільш імовірним часом для військової ескалації з боку Росії розглядається кінець січня, однак ескалації можна уникнути, а в противному разі Україна та її партнери будуть давати відсіч. 

Джерело: Резніков у Верховній Раді під час години запитань до уряду 3 грудня

Пряма мова: "Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних "хвиль". Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особивий склад відводився у місця посітйної дислокації, а техніка залишалася. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання. 

У квітні та вересні цього року Росія стягувала до наших кордонів понад 50 батальйонно-тактичних груп. Зараз навколо України та в тимчасово окупованому Криму у постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 – на постійній основі, 8 – додатково перекинуті до Криму. 

Сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні в ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі осіб".

Деталі: Резніков додав, що Росія вже почала зимові навчання поблизу України, активізувала розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює заходи з маскування.

Минулого тижня відбулося посилення танками та бронетехнікою у Брянській та Смоленській областях РФ. 

У разі входження двох великих кораблів Балтійського флоту з Середземного до ЧОрного моря, їхня загальна кількість у регіоні збільшиться до 9-ти. 

Разом із катерами, це дозволить противнику одночасно перекидати до 3 тисяч військовослужбовців і до 250 одиниць бойової броньованої техніки, наголосив міністр.

Пряма мова: "Це свідчить про збереження рівня напруженості в Азово-Чорноморському регіоні. За цими маневрами спостерігаємо не тільки ми i і тому жодних сюрпризів не буде. Навпаки: наші військові зміцнюють напрями за найбільшими ризиками.

Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршими. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. 

Ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов’язковим. Наше завдання відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом із нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб – зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора. 

Україна найбільш зацікавлена у політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку в принципі бути не може. Водночас, шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч".

Деталі: Міністр оборони України додав, що противник застосовує невійськові заходи: економічні, енергетичні тощо, аби дестабілізувати й послабити оборону України. Серед них – і ризик атаки мігрантів із півночі після "де-факто аншлюсу Білорусі".

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
  • Західна розвідка попередила про "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії взимку.
  • Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Ніколас Картер заявив, що військові НАТО повинні бути готові до війни з Росією у зв'язку з напруженістю у Східній Європі, хоча РФ, на його думку, не бажає розв'язувати відкриту "гарячу війну", а може використовувати тонші методи.

Олена Рощенко, УП
Теми: РезніковРосіявійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Щоб не провокувати Путіна: Канада не надсилатиме додаткові війська в Україну

На телеканалі Ахметова поширюють проросійські тези – ЦПК

8 областей та Київ виходять з "червоної" зони

США переконали ЄС і НАТО у російській загрозі, хоча був скепсис – FT

У Туреччині прокоментували постачання "Байрактарів" Україні

Заарештовано ще 13 російських літаків, які літали до Криму

Усі новини...
Резніков
Рада заслухає міністра оборони на годині уряду
Данілов: Загрози вторгнення РФ поки немає, допомоги Путін тут не матиме
Можливий наступ РФ: США та Британія пообіцяли Резнікову "діяти на випередження"
Останні новини
18:42
В ОП очікують, що до кінця року Україна вийде на 30 мільйонів щеплень від covid
18:39
Мережа АЗС Glusco друга Медведчука змінила власника
18:32
В Осло помістили на карантин кількасот людей через штам "Омікрон"
18:25
Папа Римський хоче зустрітися з російським патріархом Кирилом "як брати"
18:25
ЦВК зареєструвала групи, що хочуть провести референдум з 4 питань
18:17
ЄС у середу затвердить санкції проти російських найманців Вагнера - ЗМІ
18:07
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
17:52
Окупанти "привітали" ЗСУ 5-ма обстрілами на Донбасі: в тому числі із забороненої зброї
17:43
"Економічний паспорт": на що можна буде використовувати кошти
17:38
Щоб не провокувати Путіна: Канада не надсилатиме додаткові війська в Україну
Усі новини...