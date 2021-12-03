Найбільш імовірний час ескалації з боку Росії в січні, Україна дасть відсіч – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що найбільш імовірним часом для військової ескалації з боку Росії розглядається кінець січня, однак ескалації можна уникнути, а в противному разі Україна та її партнери будуть давати відсіч.

Джерело: Резніков у Верховній Раді під час години запитань до уряду 3 грудня

Пряма мова: "Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних "хвиль". Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особивий склад відводився у місця посітйної дислокації, а техніка залишалася. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання.

У квітні та вересні цього року Росія стягувала до наших кордонів понад 50 батальйонно-тактичних груп. Зараз навколо України та в тимчасово окупованому Криму у постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 – на постійній основі, 8 – додатково перекинуті до Криму.

Сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні в ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі осіб".

Деталі: Резніков додав, що Росія вже почала зимові навчання поблизу України, активізувала розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює заходи з маскування.

Минулого тижня відбулося посилення танками та бронетехнікою у Брянській та Смоленській областях РФ.

У разі входження двох великих кораблів Балтійського флоту з Середземного до ЧОрного моря, їхня загальна кількість у регіоні збільшиться до 9-ти.

Разом із катерами, це дозволить противнику одночасно перекидати до 3 тисяч військовослужбовців і до 250 одиниць бойової броньованої техніки, наголосив міністр.

Пряма мова: "Це свідчить про збереження рівня напруженості в Азово-Чорноморському регіоні. За цими маневрами спостерігаємо не тільки ми i і тому жодних сюрпризів не буде. Навпаки: наші військові зміцнюють напрями за найбільшими ризиками.

Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршими. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня.

Ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов’язковим. Наше завдання відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом із нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб – зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора.

Україна найбільш зацікавлена у політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку в принципі бути не може. Водночас, шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч".

Деталі: Міністр оборони України додав, що противник застосовує невійськові заходи: економічні, енергетичні тощо, аби дестабілізувати й послабити оборону України. Серед них – і ризик атаки мігрантів із півночі після "де-факто аншлюсу Білорусі".

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