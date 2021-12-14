Зеленский сомневается, что Байден убедил Путина: войск не убавилось

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия шантажирует Запад скоплением войск у границ Украины, и переговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным пока не привели к деэскалации.

Источник: интервью Зеленского изданию "La Repubblica", Офис президента Украины

Прямая речь: "Для чего используются войска, сосредоточенные вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств.

Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом".

Детали: Зеленский сказал, что "коллективных усилий (в виде осуждения – ред.) пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам о мире на востоке Украины".

Украинский президент считает, что угроз президента США Джозефа Байдена об "очень жестких экономических санкциях" недостаточно, чтобы остановить Москву.

Прямая речь: "После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ.

Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией.

Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно".

Этому предшествовало: 7 декабря президент США Джозеф Байден и президент РФ Владимир Путин провели встречу в формате видеоконференции, она длилась 2 часа и в значительной степени относилась к Украине.

Лидеры США и РФ договорились назначить доверенных представителей, которые продолжат предметные переговоры о ситуации вокруг Украины, а после их договоренностей Байден и Путин могут провести еще одни переговоры.

Все это происходит на фоне наращивания Россией военной мощи вблизи границ Украины и, как полагают разведки Украины и Запада, вероятности наступления РФ в январе 2022 года.

Количество военнослужащих РФ вокруг Украины оценивается в более чем 70 тысяч бойцов, но прогнозируется их наращивание до 175 тысяч.

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