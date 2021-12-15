Саакашвілі не можна повертати у в’язницю – лікарі
За твердженням лікарів, у третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі діагностовано посттравматичний стресовий розлад, у зв’язку з чим медики вважають недоцільним його повернення до пенітенціарної установи.
Джерело: "Грузія Онлайн" з посиланням на заяву члена групи медичних експертів, невролога Тенгіз Цуладзе
Пряма мова: "Оскільки людина має посттравматичний стресовий розлад, це означає, що стрес був отриманий в пенітенціарному закладі, переважно в Глдані, тому ми не підтримуємо його переведення туди".
"… посттравматичний стресовий розлад слід лікувати в середовищі, яке не нагадуватиме людині обстановку, де вона отримала цей стрес".
"Неврологічні захворювання часто не проходять через день, тиждень і потребують тривалої реабілітації.
Реабілітації перешкоджають як депресія, так і посттравматичний стресовий розлад. Психотерапія допоможе нам провести реабілітацію в повному обсязі".
Деталі: Цуладзе пояснив, що посттравматичний стрес викликав так званий шумок, стрес переведення в іншу установу, стрес ув'язнення.
"До цього додалися старі стреси, що ще більше посилило ці стреси", — додав Тенгіз Цуладзе.
За словами лікаря, стан Саакашвілі вимагає пильної уваги.
Що цьому передувало: За оцінками президента центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані, у третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі є симптоми психічного розладу, але не такі, щоб завадити йому з'явитися на судовий процес.
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Передісторія:
- 20 листопада затриманого Саакашвілі етапували з в’язниці до війського шпиталю в місті Горі, після чого політик відразу припинив 50-денне голодування.
- У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
- Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.
- Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.