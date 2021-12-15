Саакашвілі не можна повертати у в’язницю – лікарі

За твердженням лікарів, у третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі діагностовано посттравматичний стресовий розлад, у зв’язку з чим медики вважають недоцільним його повернення до пенітенціарної установи.

Джерело: "Грузія Онлайн" з посиланням на заяву члена групи медичних експертів, невролога Тенгіз Цуладзе

Пряма мова: "Оскільки людина має посттравматичний стресовий розлад, це означає, що стрес був отриманий в пенітенціарному закладі, переважно в Глдані, тому ми не підтримуємо його переведення туди".

"… посттравматичний стресовий розлад слід лікувати в середовищі, яке не нагадуватиме людині обстановку, де вона отримала цей стрес".

"Неврологічні захворювання часто не проходять через день, тиждень і потребують тривалої реабілітації.

Реабілітації перешкоджають як депресія, так і посттравматичний стресовий розлад. Психотерапія допоможе нам провести реабілітацію в повному обсязі".

Деталі: Цуладзе пояснив, що посттравматичний стрес викликав так званий шумок, стрес переведення в іншу установу, стрес ув'язнення.

"До цього додалися старі стреси, що ще більше посилило ці стреси", — додав Тенгіз Цуладзе.

За словами лікаря, стан Саакашвілі вимагає пильної уваги.

Що цьому передувало: За оцінками президента центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані, у третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі є симптоми психічного розладу, але не такі, щоб завадити йому з'явитися на судовий процес.

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