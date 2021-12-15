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Саакашвили нельзя возвращать в тюрьму – врачи

Среда, 15 декабря 2021, 01:42
Саакашвили нельзя возвращать в тюрьму – врачи
СААКАШВИЛИ, ФОТО С ФЕЙСБУК

По утверждению врачей, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, в связи с чем медики считают нецелесообразным его возвращение в пенитенциарное учреждение.

Источник: "Грузия Онлайн" со ссылкой на заявление члена группы медицинских экспертов, невролога Тенгиз Цуладзе

Прямая речь: " Поскольку у человека есть посттравматическое стрессовое расстройство, это означает, что стресс был получен в пенитенциарном учреждении, в основном в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его перевод туда".

"… посттравматическое стрессовое расстройство следует лечить в среде, которая не будет напоминать человеку обстановку, где он получил этот стресс".

"Неврологические заболевания часто не проходят через день, неделю и требуют длительной реабилитации.

Реабилитации препятствуют как депрессия, так и посттравматическое стрессовое расстройство. Психотерапия поможет нам провести реабилитацию в полном объеме".

Детали: Цуладзе объяснил, что посттравматический стресс вызвал так называемый шумок, стресс перевода в другое учреждение, стресс заключения.

"К этому добавились старые стрессы, что еще больше усилило эти стрессы", — уточнил Тенгиз Цуладзе.

По словам врача, состояние Саакашвили требует пристального внимания.

Что было раньше: По оценкам президента центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили есть симптомы психического расстройства, но не такие, чтобы помешать ему явиться на судебный процесс.

Знать больше: По дороге Тимошенко и Януковича: как грузинские власти разозлили Запад по делу Саакашвили

Предыстория: 

  • 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.
  • В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
  • В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.

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Темы: СаакашвилиГрузия
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