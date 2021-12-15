Саакашвили нельзя возвращать в тюрьму – врачи
По утверждению врачей, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, в связи с чем медики считают нецелесообразным его возвращение в пенитенциарное учреждение.
Источник: "Грузия Онлайн" со ссылкой на заявление члена группы медицинских экспертов, невролога Тенгиз Цуладзе
Прямая речь: " Поскольку у человека есть посттравматическое стрессовое расстройство, это означает, что стресс был получен в пенитенциарном учреждении, в основном в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его перевод туда".
"… посттравматическое стрессовое расстройство следует лечить в среде, которая не будет напоминать человеку обстановку, где он получил этот стресс".
"Неврологические заболевания часто не проходят через день, неделю и требуют длительной реабилитации.
Реабилитации препятствуют как депрессия, так и посттравматическое стрессовое расстройство. Психотерапия поможет нам провести реабилитацию в полном объеме".
Детали: Цуладзе объяснил, что посттравматический стресс вызвал так называемый шумок, стресс перевода в другое учреждение, стресс заключения.
"К этому добавились старые стрессы, что еще больше усилило эти стрессы", — уточнил Тенгиз Цуладзе.
По словам врача, состояние Саакашвили требует пристального внимания.
Что было раньше: По оценкам президента центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили есть симптомы психического расстройства, но не такие, чтобы помешать ему явиться на судебный процесс.
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Предыстория:
- 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.
- В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
- Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.